PUBG Mobile Güncellemesi Çıktı: En Sevilen Oyun Modları Geri Geliyor!

PUBG Mobile güncellemesi, Android ve iOS platformları için yayımlandı. Battle royale türündeki başarılı mobil oyuna en sevilen oyun modları geri gelecek. Şirket ayrıca Dune ve Alan Walker gibi birçok isim ile iş birliğine imza attı.

PUBG Mobile Güncellemesi Hangi Oyun Modlarını Getiriyor?

Metro Royale: Reunion (28 Eylül)

Titans: Last Stand (28 Eylül)

Vikendi (8 Ekim)

Survive Till Dawn (15 Ekim)

Payload 2.0 (15 Ekim)

Runic Power (15 Ekim)

Enfeksiyon Modu (15 Ekim)

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından bir tanesi olan PUBG Mobile için yeni bir güncelleme yayımlandı. Metro Royale: Reunion, Titans: Last Stand, Vikendi, Survive Till Dawn, Payload 2.0, Runic Power ve Enfeksiyon Modu olmak üzere yedi oyun modu kısa süreliğine mobil oyuna eklenecek.

Tehlikelerle dolu yeraltı tünellerinde hayatta kalmaya çalıştığımızda Metro Royale: Reunion, Monarch Expeditionary ekibi ile Mechagodzilla'ya karşı mücadele ettiğimiz Titans: Last Stand isimli oyun modlarının 28 eylül tarihinde açıklandı.

Vikendi haritası 8 Ekim tarihinde eklenecek. Güneş battıktan sonra zombi saldırısına karşı hayatta kalmaya çalıştığımız Survive till Dawn, kristalleri toplamaya çalıştığımız Runic Power, savunan ve zombi olmak üzere iki tarafın yer aldığı Enfeksiyon Modu ve Payload 2.0 isimli oyun modları 15 Ekim'de gelecek.

Yeni güncellemeye özel bir oyun modu oyuna eklendi. Oyun modunda uzaylı Yarilo bitkilerinin Erangel haritasını ele geçirdi. Flora Menace istilasının 18 Eylül tarihinde Sanhok, 22 Eylül tarihinde ise Livik haritası ile devam edeceği açıklandı.

Bu özel oyun modunda Yarilo bitkileri harita alanlarında rastgele görünecek. Söz konusu bitkiler, oyuncu sağlığını artıran ve yenileyen Gençleştirme Bariyerleri yaratacak. Erangel haritasının üzerinde Cell Matrix isimli bir uzay gemisi yer alacak. Oyuncular, harita boyunca yayılmış hücreleri bularak gemiye bilenebilecek ve gemide diğer oyuncularla mücadele edebilecek.

Faded, Darkside, All Falls Down ve Alone gibi şarkılar ile tanınan dünyaca ünlü DJ ve sanatçı Alan Walker, müzik, özel kıyafetler ve eşyalarla birlikte oyuna geri dönüyor. 1.6 güncellemesi kapsamında Dune ve KartRider Rush+ işbirlikleri yapıldı. Bu işbirlikleri hakkında detaylı bilgi yakında paylaşılacak.