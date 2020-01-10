PUBG Mobile Güncellendi! 0.16.5 Güncellemesiyle Yeni Mod Geldi

Mobil cihazlar üzerinde en fazla oynanan oyunların başında gelen PUBG Mobile önemli bir güncelleme aldı. Yapılan 0.16.5 güncellemesi ile birlikte oyundaki birçok sorun çözülürken, oyuncuların beğenisine yeni bir mod sunuldu.
Yeni Arena haritası “Şehir”i de barındıran yepyeni bir Hakimiyet modu, Royale Pass’in 11. Sezonu “Yarın Operasyonu” ve çok sayıda iyileştirmenin bulunduğu PUBG MOBILE 0.16.5 içerik güncellemesi yayınlandı. Dün itibarıyla Google Play ve App Store üzerinden erişilebilir olan güncelleme sonrasında, birçok farklılık oyuna eklendi.
Oyunculardan gelen geri dönüşleri değerlendiren yapımcı ekip, asli sorunların bir kısmını çözerek, daha oynanabilir bir PUBG Mobile deneyimi sunmak için harekete geçmişlerdi. Yapılan güncelleme sonrasında birçok problem giderilmeye çalışılırken, oyunu telefondan oynayanların keyfini yerine getirecek detaylar sunuldu.
PUBG Mobile 0.16.5 güncellemesi yenilikler
- Hafif Kar Aracı – Klasik modda sadece Vikendi haritasında bulunan bu yeni araç, 2 kişiye kadar alabiliyor. Orijinal Kar Aracı’na göre daha hızlı ve daha kolay hareket ederken, daha kolay hasar alabiliyor.
- Silah Dengelemeleri - Groza’nın Takım Arena modundaki tek atış hasarı 48’den 45’e düşürüldü.
- Sezon Özeti – Yeni sezon başladıktan sonra oyuncular, Sezon Özeti sayfasında önceki sezondaki istatistikleri ve öne çıkanları görüntüleyebilecekler.
- Royale Pass İyileştirmeleri – Takım Arena ve Payload modunda daha fazla ödül sunan yeni çoklu seçenekli görevler eklendi. Görev rehberleri ve görüntüler de iyileştirildi.
- Güvenlik özellikleri, indirme durum tuşları vb. gibi ek güncellemeler getirildi.
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