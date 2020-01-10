PUBG Mobile Güncellendi! 0.16.5 Güncellemesiyle Yeni Mod Geldi

Mobil cihazlar üzerinde en fazla oynanan oyunların başında gelen PUBG Mobile önemli bir güncelleme aldı. Yapılan 0.16.5 güncellemesi ile birlikte oyundaki birçok sorun çözülürken, oyuncuların beğenisine yeni bir mod sunuldu.

Yeni Arena haritası “Şehir”i de barındıran yepyeni bir Hakimiyet modu, Royale Pass’in 11. Sezonu “Yarın Operasyonu” ve çok sayıda iyileştirmenin bulunduğu PUBG MOBILE 0.16.5 içerik güncellemesi yayınlandı. Dün itibarıyla Google Play ve App Store üzerinden erişilebilir olan güncelleme sonrasında, birçok farklılık oyuna eklendi.

Oyunculardan gelen geri dönüşleri değerlendiren yapımcı ekip, asli sorunların bir kısmını çözerek, daha oynanabilir bir PUBG Mobile deneyimi sunmak için harekete geçmişlerdi. Yapılan güncelleme sonrasında birçok problem giderilmeye çalışılırken, oyunu telefondan oynayanların keyfini yerine getirecek detaylar sunuldu.

PUBG Mobile 0.16.5 güncellemesi yenilikler