PUBG Mobile’ın Haritasına Dünyaca Ünlü Turizm Merkezi Ekleniyor

Dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan ve oldukça popüler olan PUBG Mobile, Yunanistan Turizm Örgütü (GNTO) ile işbirliği yaptı. Yapılan işbirliği sonucunda popüler oyuna turizm merkezi Yunan adası Santorini’yi temel alan yeni bir arena haritasının ekleneceği duyuruldu.

Yunanistan Turizm Örgütü ile yapılan anlaşma ile volkanik patlamalar sonucunda şekillenen Yunan adası Santorini, PUBG Mobile haritasına dahil oluyor. Santorini, Yunanistan’ın en popüler lokasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Oyuncular Sınırsız Yeniden Doğma Hakkı Kazanıyor

Adada bulunan ikonik mavi çatılar ve badanalı evlerin yer aldığı yeni arenada, PUBG oyuncuları kademeleri sokakları keşfetmenin yanında eşsiz okyanus manzaraları da dahil olmak üzere pek çok yenilikle karşılaşacak.

Santorini Arena Haritası, oyuncuların adanın tepelerini boydan boya kat ettiği yeni bir 8V8 Klan savaşı deneyimini de beraberinde getiriyor. 8V8 Team Deathmatch modunda PUBG oyuncuları adada sınırsız yeniden doğma hakkı kazanırken, aynı zamanda ortadan kaldırdıkları her düşman için de 1 puan kazanıyor.

Adada, zaman sınırı içinde eleme hedefine ilk ulaşan takım savaşı kazanıyor. 8v8 Arena Eğitim modunda, oyuncular bir teçhizat belirlemeye gerek kalmadan yeniden doğma noktasında herhangi bir silahın sahibi olabiliyor. Yeni Santorini 8V8 Haritası’na, Mod Seçimi ekranında Derecesiz ve Arena seçilerek erişebiliyor.