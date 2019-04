PUBG Mobile için İki Yeni Abonelik Paketi Açıklandı

Tencent Game, fenomen oyunu PUBG Mobile için iki yeni oyun içi abonelik paketi açıkladı. Prime ve Prime Plus olarak adlandırılan planlar, oyunculara her ay çeşitli sürprizler sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda mobil platformlardaki birinci yaşını kutlayan PlayerUnknown’s Battlegrounds, ya da bilinen ismiyle PUBG, Prime ve Prime Plus adındaki iki yeni oyun içi abonelik planı duyurdu.

Prime aboneliği seçen oyuncular, Battle Point olan eşyaları satın alma ve her gün beş Unknown Coin kazanma şansına sahip olacaklar. Bu, oyuncuların ay sonuna kadar toplamda Unknown Coin kazanabilecekleri anlamına geliyor.

Adından da anlaşılacağı gibi Prime Plus, kullanıcılara çok daha büyük sürprizler sunacak. Bu abonelik modeli, oyunculara Battle Points eşyaları satın almanın yanı sıra, her gün 10 RP diğer bir deyişle her ay 600 RP puan kazandıracak. Ayrıca oyun içindeki farklı öğelerde günlük indirimler de sunacak. Prime Plus aboneleri ayrıca, 300 Unknown Coin de dahil olmak üzere hemen hemen tüm avantajlardan yararlanabilecek.

Gelelim fiyatlara. Prime aboneliği aylık 6,39 TL; Prime Plus ise aylık 64,99 TL olarak belirlenmiş. Tencent şu anda Prime Plus aboneliğin ilk ayında yüzde 50 indirim sunuyor. Bu da fiyatı 31,99 TL’ye düşürüyor.

PUBG Mobile oynuyor musunuz? Oynuyorsanız, söz konusu abonelik modellerinden bir tanesini tercih eder misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.