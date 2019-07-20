PUBG Mobile'ın 8.Sezonu Başlıyor! Yenilikler Neler?

Tencent Games ve PUBG Corporation PUBG Mobile'ın 0.13.5 içerik güncellemesini bugün yayınladı. Oyunun 8. sezonunu oluşturan güncellemenin öne çıkan yenilikleri ise şu şekilde.

Oyuncular yeni Royale Pass 8. Sezonun bir parçası olarak denizcilik temalı oyun içi eşyalardan oluşan geniş bir gardırobu açmak için paraşütle atlayacak. Topluluk üyeleri Royale Pass’in birinci yıldönümünü daha heyecanlı içerikler ve ödüllerle kutlayacak.

PUBG Mobile'ın ölümcül silah deposuna son eklenti Royale Pass 8. Sezon ile oyun severlerin olacak. Oyuncular tam otomatik 53 adet 9 mm mermili şarjörün çarpıcı gücünü deneyebilecekler. Takım Ölüm Maçı Modunun tüm dünyada büyük başarı elde etmesinden sonra, oyuncular Üçüncü Şahıs Perspektifi ile hızlı mücadeleyi oynayabilecek.

PUBG Mobile Club 2019 Başlıyor

Ayrıca PUBG Mobile Club Open 2019 Global Finalleri’nin ilk günü (26 Temmuz) dokuz takım, en iyi takımı oluşturmak için bir araya gelecek ve bir gösteri maçında karşı karşıya gelecekler. Meşhur müzisyen Alan Walker da gösteri maçına katıldıktan sonra canlı performans gerçekleştirecek.