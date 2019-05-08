PUBG Mobile'ın Çin'deki Macerası Son Buldu

Dünyanın en büyük video oyunu yayıncısı Tencent, PlayerUnknown Battlegrounds ya da bilinen ismiyle PUBG’nin mobil versiyonunu Çin’deki uygulama mağazalarından kaldırdı.

Tencent, oyundan gelir elde etmek için Çin makamlarından talep ettiği lisansı alamamasının ardından fenomen oyunu PUBG Mobile’ı erişime kapattı.

Geçtiğimiz yılın mart ayında piyasaya sürülen PUBG Mobile, kısa zamanda dünyanın en popüler ve en karlı mobil oyunlarından bir tanesi haline geldi. Fortnite ile birlikte Battle Royale türünün en önemli temsilci konumunda olan oyun, anavatanı Çin’de yaklaşık 70 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyordu.

Bu da Tencent'in uygulama içi satın alımlardan yıllık 1.18 milyar dolar ila 1.48 milyar dolar arasında gelir elde edebileceği anlamına geliyor; ancak Pekin hükümeti Çinli şirkete lisans vermediği için Tencent bu gelirden mahrum kalıyordu.

Çin, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca şiddetli veya bağımlılık yaratan video oyunlarına karşı sert önlemler aldı. Pekin hükümeti, video oyunlarının bağımlılığı tetiklediğinden ve ülkedeki gençlerin gelişimini olumsuz etkilediğinden endişe duyan yetkililerin kaygılarına yanıt olarak, Çevrimiçi Oyunlar Etik Komitesi adındaki yeni bir düzenleyici kurum kurmuştu.

Ülkede yayınlanacak oyunlar bu komitenin onayından geçmek zorunda. Aralık 2018’de yapılan incelemeler sonucunda PUBG, Fortnite ve H1Z1’in de aralarında olduğu pek çok oyunun yasaklanmasına karar verilmişti.