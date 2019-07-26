PUBG Mobile'ın Lite Versiyonu Hindistan'da Piyasaya Çıktı

Son yılların popüler oyunlarından biri olan PUBG'nin, Hindistan'da mobil oyunu için lite versiyonu piyasaya sunuldu. Oyunun normal versiyonunun kurulum paketinin büyüklüğü 1.6 GB iken lite versiyonunun kurulum paketi ise 400 MB, yani orijinal versiyonun sadece dörtte biri büyüklüğünde.

Oyunun geliştiricileri olan Tencent Games ve PUBG Corp, Unreal Engine 4 ile uygulamayı yeniden tasarlayarak RAM'i 2 GB’tan düşük olan telefonlarda sıkıntısız çalışabilmesini sağladı. PUBG Mobile Lite’ın özelliklerine bakacak olursak, oyun 60 oyuncuyu kaldırabilecek özel bir haritada oynanabiliyor ve oyun süresi 10 dakika sürüyor.

Oyunun rahat oynanabilmesi için de bazı yeni özellikler getirildi. PUBG Mobile Lite, oyunculara geliştirilmiş nişan alma desteği sunarak düşmanların daha kolay vurulmasını sağlıyor. Ayrıca daha iyi atışlar için mermi hızı yükseltildi ve mermi düşme efekti kaldırıldı. Oyunun yeni versiyonunda daha uzun süre hayatta kalabilir ve çatışmalarda daha ustaca hareket edebilirsiniz. Oyun sırasında hareket halindeyken kendinizi iyileştirebilme özelliği ve artırılmış loot oranları da gelen yeniliklerden birkaç tanesi.

Dünya genelinde 200 milyonun üzerinde indirilme sayısı olan PUBG Mobile’ın, Çin hariç olmak üzere 30 milyonluk günlük aktif oyuncu sayısı bulunuyor.