PUBG Mobile'ın Zombie - Survive Till Dawn Etkinliği Başladı

Uzun zamandır hakkında yeni bir gelişmenin yaşanmadığı PUBG Mobile ve Resident Evil 2 (2019) odaklı anlaşma, en sonunda meyvesini verdi. Kısa bir süre önce yayınlanan güncellemeyle PUBG Mobile, Resident Evil 2 (2019) içeriklerine kavuştu.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Tencent Games ve PUBG Corporation ortaklığında düzenlenen; Asya, Çin ve Kore, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Japonya olmak üzere altı turnuva bölgesinden gelen yayıncıların birbirleri ile kıyasıya mücadele ettikleri PMSC 2018 turnuvası finallerinin son gününde PUBG Corporation ile Capcom, PUBG Mobile ve Resident Evil 2 (2019) odaklı bir ortaklık anlaşması imzaladıklarını duyurmuşlardı. Bu duyuruya ek olarak herhangi bir bilginin sunulmamış olması, anlaşmanın bize neler getireceğini merak etmemize neden olmuştu. Yakın bir zaman önce de merak edilen detaylar en nihayetinde paylaşıldı.

PUBG Mobile için yakın bir zaman önce yayınlanmış olan güncelleme ile oyunun mobil sürümü, Resident Evil 2 ile ilgili yeni içeriklere kavuştu. Zombie - Survive Till Dawn adı altında, sınırlı süreliğine aktif olacak yeni bir etkinlik modu sizleri bekliyor. Otuz dakikalık eller ile gündüz-gece-gündüz-gece-gündüz sırasında olmak üzere üç gün ve iki gece sürecek olan etkinlikte, hayatta kalan son kişi galip gelmiş sayılacak. Etkinlik sırasında oyuncular, birbirlerine karşı olduğu kadar harita üzerinde dolaşan enfeksiyonlu düşmanlarla da mücadele etmek durumunda kalacaklar. Bu enfeksiyonlu düşmanları arasında polisler, Licker'lar ve PUBG Corporation ekibi tarafından yaratılmış farklı türdekiler olacaklar. Ayrıca Resident Evil serisinden Tyrant gibi özel karakterler de haritanın üzerinde karşımıza çıkabilecekler. Düşmanları öldürdüğünüzde ise üzerlerinden hayat kurtarıcı kaynaklar ve eşyalar çıkacak.

Bu etkinliğin haricinde, Resident Evil 2 kıyafetlerine sahip olabileceğiniz Resident Evil 2 Treasures ve PUBG Mobile oyununun yıl dönümüne özel Anniversary Treasure etkinlikleri, Anniversary karakter tepkileri, profil resimleri (avatar) ve fotoğraf kareleri de sizleri bekliyor olacaklar. Artı olarak Resident Evil 2 ana menü teması ve müziği, Arcade - Quick Match moduna eklenen Sanhok ve Vikendi haritasına da Moonlight hava koşulu, yeni PUBG Mobile güncellemesi ile oyuncuların beğenisine sunulacak diğer içerikler olacaklar.