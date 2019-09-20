Pubg Mobile Lite'a Yeni Harita Geldi

Pubg Mobile Lite'a yepyeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte oyuna yeni bir harita eklendi. Gelin hep beraber Pubg Mobile Lite'a gelen yeni güncellemenin detaylarına yakından bakalım.

Pubg Mobile Lite'ın 0.14.1 güncellemesi yayına alındı. Yeni güncelleme ile birlikte Golden Woods isimli harita oyunculara açıldı. Golden Woods haritası oyunculara rekabetçi bir savaş alanı sunmakta.

Golden Woods, çalılık araziler, yağma için uygun küçük kasabalar sunan dar bir harita. Pubg Mobile Lite'a bu haritanın yanında birkaç yenilik daha geldi. Bu yenilikler şunları içeriyor:

Görevler menüsündeki yeni mücadeleler oyuncuların değerli ödüller için yeteneklerini teste tabi tutmasını sağlıyor.

Oyuncular, başarı kazanıp tecrübelerini artırdıkça yükselen seviyelerine yaraşır ödüller alıyor.

Oyuncuların RPG-7 ile savaşabilecekleri özel bir savaş modu.

PP-19 hafif makineli tüfek; QBZ ve QBU DMR tüfeklerini kullanmak artık mümkün.

Klasik PUBG aracı olan 4 tekerlekli UAZ, artık PUBG LITE için de kullanılabilir durumda.

Pubg Mobile Lite'ı hemen aşağıda bulunan bağlantıdan cihazınıza indirebilir ve oyunun keyfini sürmeye başlayabilirsiniz.