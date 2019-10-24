PUBG Mobile Lite'ın Cadılar Bayramı Temalı 0.14.6 Güncellemesi Yayınlandı!

PUBG Mobile Lite'a yeni bir güncelleme daha geldi. 0.14.6 kodlu yeni güncelleme Cadılar Bayramı temalı. Aynı zamanda güncellemenin içerisinde yeni silahlar ve birçok yenilik de yer alıyor.

PUBG Mobile'ın Lite versiyonu güncelleme almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PUBG Season 5 güncellemesini aldı. Hemen arkasından PUBG Mobile Lite'a da yeni bir güncelleme geldi.

0.14.6 kodlu yeni güncelleme ile birlikte oyuna Survive Till Dawn modu eklendi. Bu modun özelliği ise oyuna arkadaşlarınızla beraber girdiğinizde 3 gün 2 gece hayatta kalmanız gerekiyor. Oyuna eklenen yeni Flamethrower ve M134 adlı iki yeni silahta burada ortaya çıkıyor. Gündüz oynanılan oyunlarda Flatmethrower ve M134 Minigun adlı silahları kullanabiliyorsunuz.

Gece olduğunda konsept gereği ortaya çıkan Kabak Zombileri ile mücadele ediyorsunuz. Bu mücadelede oyuna eklenen başka bir silah olan Sawed-off sizlere eşlik edecek. 12 mermi kapasiteli shotgun ve 200 mermi kapasiteli M134 ile ortalığı ateşe verebileceğiz.

Güncellemenin devamında hata düzeltmeleri ve Winner Pass özelliği yer alıyor. PUBG Mobile Lite'a gelen bu yeni güncelleme oyuna yeni bir heyecan katacak. Aynı zamanda yeni silahlar ve Cadılar Bayramı konsepti savaşın heyecanını 2 katına çıkaracak.