PUBG Mobile Lite Türk Oyuncu Sayısı Açıklandı!

PUBG, pek çok platforma sunduğu destek ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkatleri çekiyor. PUBG Mobile Lite oyununa ait Türk oyuncu sayısı açıklandı.

PUBG Mobile Lite Türkiye'de Geniş Oyuncu Kitlesine Sahip

PUBG Mobile ile birlikte Mobile Lite versiyonunu oyunculara sunan şirket, daha düşük performansa sahip cihazlarda oynanabilir sürüm ile daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor. Bu noktada daha düşük ayarlarla birlikte kullanıcılara sunulan oyun, alt segment cihazlarda da sorunsuz çalışabiliyor.

Dünya genelinde sadece Google Play Store üzerinde 50 milyon defadan fazla indirilen Mobile Lite, Türkiye üzerinde de 2 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

PUBG Mobile Lite Hakkında

PUBG MOBILE LITE burada! Unreal Engine 4 ile geliştirilen bu PUBG MOBILE sürümü hem boyut olarak daha küçük ve daha az hafıza gerektiriyor, hem de dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuyu etkisi altına alan mükemmel deneyimden ödün vermiyor! PUBG MOBILE LITE'da hızlı tempolu maçlar ve 60 oyuncu için yapılmış daha küçük harita öne çıkartılarak, oyunculara geleneksel PUBG MOBILE ortamında daha heyecan verici bir savaş deneyimi sunuluyor. İş başa düştüğünde, savaş alanında hayatta kalmak için tetiğe basmaktan korkma!