PUBG Mobile ile Liverpool Arasında İş Birliği Yapıldı

PUBG Mobile ve Liverpool arasında bir iş birliği gerçekleşti. İş birliği kapsamında popüler battle royale oyununa özel içerikler eklenecek. Liverpool FC Dijitalden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Crisp ve PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı olan Vincent Wan, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

PUBG Mobile, Liverpool ile İş Birliği Gerçekleştirdi

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan PUBG Mobile isimli battle royale oyunu, bir iş birliği ile gündeme geldi. Mobil oyun, İngiltere'nin popüler futbol takımı Liverpool ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Gerçekleşitirilen iş birliği kapsamında battle royale türündeki başarılı mobil oyuna özel içerçikler eklenecek. PUBG Mobile'ın ilk kez bir futbol kulübü ile doğrudan yaptığı bu iş birliği 12-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Oyuncular ücretsiz ve özel oyun içi Liverpool FC ögelerini kazanma şansına sahip olacak.

Bu iş birliğiyle birlikte oyuncular artık resmi Liverpool FC ekipmanlarını giyebilecek ve takıma desteklerini gösterebilecek. Liverpool FC Dijitalden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Crisp ve PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı olan Vincent Wan, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Drew Crisp, yaptığı açıklamada, “Giderek dijitalleşen bir dünyada, taraftarlarımıza tercih ettikleri farklı dijital platformlarda yenilik yapabildiğimiz ve onlarla etkileşim kurabildiğimiz için gururluyuz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"PUBG Mobile, taraftarlarımız arasında büyüyen ve gelişmeye devam eden dünyasıyla online oyun ve futbol dünyasını iç içe geçirmek ve onlarla farklı bir bağlantı kurmamız için mükemmel bir platform oldu. Bu, taraftarların kulübe olan sevgilerini benimsemeleri, en sevdikleri platformlardan birinde Liverpool FC ile etkileşim kurmaları ve futbolun fiziksel etkileşimli doğasını dijital etkileşimli oyun dünyasında bir araya getirmek için harika bir fırsat."

Tencent Games’te PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı olan Vincent Wan ise yaptığı açıklamada, "PUBG MOBILE'da kazanmak isteyen oyuncular için ekip çalışması temel bir ilkedir" sözlerini kullandı ve şu şekilde devam etti: