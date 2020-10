PUBG Mobile Metro Royale Modu Beta Güncellemesi İle Geldi!

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, oyuncuların yakın bir gelecekte video oyununda neler bulabileceğine dair erken aşamada fikir elde etmesine yardımcı olan yeni bir beta güncellemesi aldı. PUBG Mobile Metro Royale modu oyuna 1.1 beta sürümü ile birlikte geldi. Oyun modu şu an yalnızca beta sürümünde oynanabiliyor ancak oyuna gelecek olan yeni büyük güncelleme hakkında oldukça önemli bilgiler veriyor.

PUBG Mobile'ın 1.1 kodlu beta sürümü ile birlikte video oyununa eklenen oyun modu şimdilik yalnızca beta sürümünde oynanabiliyor. PUBG Mobile'ın aldığı beta güncellemesi ile oyuna eklenen mod video oyununa PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch ve Google Stadia'da yer alan birinci şahıs nişancı (first person shooter) türünün en popüler oyunlarından Metro Exodus'u getiriyor.

PUBG Mobile, ağustos ayında Metro Exodus ile yaptığı iş birliği hakkında bütün oyuncuları ilgilendiren önemli bir duyuru yapmıştı. PUBG Mobile Metro Royale modunu getiren 1.1 beta güncellemesi, PUBG Mobile'ın resmi Discord kanalında yama notlarının paylaşılmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Battle royale oyununun Discord kanalında yayımlanan yama notlarına göre oyun modunun yanı sıra yeni haritalar, silahlar, ekipman teçhizatı ve yeni zorluklar geliyor.

Yeni PUBG Mobile güncellemesi geçen yılın sonunda görülen kış modunun oyuna tekrardan dönmesini sağlıyor. Oyuna gelecek olan diğer özelliklerin içerisinde yeni tuzak ögeleri ve yakın dövüş sırasında rakiplere eşya fırlatma gibi özellikler de yer alıyor. İlk özellik araçları çalışamayacak hale getirmek için kullanılacakken ikinci özelliğin PlayerUnknown's Battlegrounds'ın PC sürümünde yer alan özelliğin aynısı olması bekleniyor.

