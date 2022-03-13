PUBG Mobile MMO Devi Warframe ile İş Birliğini Duyurdu!

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olarak kabul edilen PUBG Mobile, MMO (Massive Multiplayer Online – Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi) oyunu olan Warframe ile olağanüstü ortamını Erangel’e getirmek için içerik anlaşması yaptığını duyurdu. İşte anlaşmanın detayları!

PUBG Mobile Warframe ile Güçlerini Birleştirdi

10 Mart tarihinden başlayan ve 19 Nisan’a kadar sürecek olan etkinlik süresince oyuncular, özel görevleri ve etkinlikleri tamamlayarak Warframe temalı kostümler ile eşyalar kazanabilecekler. Yakın zamanda çok daha fazla içerik de duyurularak oyuna eklenecek. Digital Extremes tarafından geliştirilen ve dağıtılan Warframe, dört acımasız kötülük güruhunu güneş sisteminden silmek üzere, dondurulduğu kapsüllerden uyandırılan Ninja benzeri kadim savaşçılar olan Tenno ırkını konu alıyor.

Efsanevi Warframe zırhının ustaları olarak sadece Tenno galaksiler arası kudretli birliklerin üstesinden gelebilecek güç, yetenek ve silahlara sahiptir. Oyuncular, 10-23 Mart tarihleri arasındaki özel etkinlik boyunca sırasıyla mücadeleleri tamamlayarak kendilerini Tenno’nun yeteneklerine aşina edecek kostümü alabilecekler. Yakında gelecek olan 1.9 Versiyon Güncellemesi’nin bir parçası olarak özel kostümler ve ek etkinlikler oyuna eklenecek.

PUBG Mobile sürekli olarak, oyuncularının yeni ve sürükleyici bir şekilde etkileşime girmesi ve eğlenmesi adına oyun, sinema, müzik ve çok daha fazla kategoriden ezber bozan iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Bu iş birliği, sadece iki başarılı çevrimiçi multiplayer oyununu bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Warframe’in eşsiz tasarım ve temellerini her zaman ikonik olan PUBG Mobile savaş alanına dahil ediyor.

PUBG Mobile ücretsiz olarak App Store ve Google Play’den indirilebilir. PUBG Mobile, Tencent Games'in bir bölümü olan LightSpeed ​​& Quantum Studio tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir battle royale video oyunu. Orijinal PlayerUnknown's Battlegrounds'ın mobil oyun bağlantı noktası olarak karşımıza çıktı. Oyun, iOS ve Android için 19 Mart 2018'de piyasaya sürüldü. Hala her ay milyonlarca oyuncu tarafından oynanmakta.

Krafton, Tencent, Level Infinite, VNG Game Publishing ve HotCool Games dahil olmak üzere farklı bölgelerdeki birden fazla yayıncı tarafından yayınlandı. Aralık 2021'e kadar, PUBG Mobile bir milyardan fazla indirme biriktirirken 7,2 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve bu istatistik onu en yüksek hasılat yapan mobil oyunlardan biri haline getirdi. Peki siz gelen yeni etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesiz üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.