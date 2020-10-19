Sevilen PUBG Mobile Modu Geri Döndü!

PlayerUnknown's Battlegrounds'a eklendiği ilk gün içerisinde milyonlarca oyuncu tarafından saatlerce oynanan oyun modu yeniden geliyor. Oyuna eklenen eğlenceli mod kısa bir süreliğine etkinleştirilen modlardan bir tanesi olduğu için belirli bir zaman sonrasında oyundan tekrardan kaldırılmıştı. Sevilen PUBG Mobile modu, Halloween (Cadılar Bayramı) ile birlikte oyuncularla tekrardan buluşuyor.

Oyuna Hangi PUBG Mobile Modu Eklendi?

PUBG Mobile resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile oyuna önceden eklenmiş bir oyun modunun Halloween (Cadılar Bayramı) ile tekrardan döneceği duyuruldu. "Hastalık Modu" olarak bilinen oyun modu, ilk olarak geçen yıl 0.14.0 güncellemesi ile tanıtılmış ve oyuncular tarafından sevilerek oynanmıştı ancak oyun modunun kısa bir süreliğine oynanabilmesinde karar kılınmıştı ve oyuncuların oynaması için beilrlenen sürenin ardından oyun modu tekrardan kaldırılmıştı.

Hastalık modu, video oyununa yayımlanan son güncelleme ile birlikte yeniden eklendi. Oyuncuların kaldırılmasına en çok üzüldüğü oyun modu sevenleri tarafından oynanabiliyor. Oyuncular artık PlayerUnknown's Battlegrounds'a geri dönen oyun modunda sıkı bir mücadele verebilir. Cadılar Bayramı'na özel olarak getirilen PUBG Mobile modu; Call of Duty Mobile, Modern Warfare, Halo serisinde de yer almış hastalık modunu daha önce oynamış kişiler tarafından oldukça sevilecektir.

Oyun modunu oynamak isteyen kişiler, battle royale oyununun ana oyun modları ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan tüm oyun modlarının yer aldığı Evo Ground bölümünden PUBG Mobile'a yeni eklenen hastalık moduna ulaşabilir. Oyun modunu ilk kez oynayacaksanız nasıl bir oyun modu olduğuna dair hiçbir bilginiz olmayabilir.

Hastalık modunda zombiler ve insanlar olmak üzere iki takım bulunuyor. Hastalık modunu oynayacak kişiler, oyunun başında iki takımdan birine rastgele olarak yerleştiriliyor. Toplamda 12 oyuncunun bulunduğu oyunun başında oyuncular ağırlıklı olarak hayatta kalanlar takımında yer alıyor. Oyun başladığında zombi takımında yalnızca 3 oyuncu bulunuyor.

Maçın başında rastgele seçilen zombiler, hayatta kalanların tamamını süre dolana kadar zombilere çevirmek zorunda. Hayatta kalanların ise kendilerine verilen süre içerisinde zombilerden kaçması gerekiyor. Zombilerden enfeksiyon kapmış hayatta kalan kişiler doğrudan zombiye dönüşüyor ve amacı o andan itibaren hayatta kalanlara zarar vermek oluyor.

Sevilen PUBG Mobile modu oyunculara yalnızca 3 tur sunuyor. Oyunculara sunulan turların her biri yaklaşık olarak 3 dakika 25 saniye sürüyor. Hayatta kalan insanların olduğu takımda yer alan oyunculara her turun ilk 25 saniyesinde zombilerden uzağa gitme, saklanma gibi fırsatlar veriliyor ancak zombilerin insanların yerini tespit etmesini engellemek için maçın başında hareket etmesine izin verilmiyor.