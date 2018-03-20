PUBG Mobile Oyunu Android ve iOS İçin Türkiye'de İndirmeye Açıldı!

PUBG mobil versiyonu, bugün itibarıyla Türkiye’de hem Android hem de iOS için indirmeye açıldı. Tencent Games’in resmi lisanslanmış PUBG mobile oyununun indirme bağlantıları haberimizde.

PC platformundan sonra mobil platforma çıkış yapan online hayatta kalma oyunu PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ya da çoğumuzun bildiği adıyla PUBG bekleyenleri için güzel haber geldi. Bugün itibarıyla hem Apple App Store’da hem de Google Play Store’da Türkiye’deki kullanıcılar için de PUBG mobil versiyonu indirilmeye açıldı. Şu an için Türkçe dil desteği sunmayan oyunu herhangi bir ekstra işlem yapmadan direkt uygulama mağazalarından indirmek mümkün. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta PUBG Android sürümü çıkmış lakin indirme aşamasında “Bu öğe hiçbir cihazınızla uyumlu değil” uyarısı çıkmaktaydı. PUBG iOS sürümü de sadece Çin App Store’dan indirilebiliyordu. Artık her iki platforma da açık.

PUBG mobil oyununun Türkiye’ye ne zaman çıkış yapacağı merak konusuydu. Oyunu mobile taşıyan Tencent Games, konuya ilişkin açıklama yapmadı ancak bugün her iki platformda da oyunun indirilebilir olduğunu sürpriz bir şekilde gördük. PUBG mobil oyununu Android telefon / iPhone’unuza aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunun İngilizce dil seçeneğiyle geldiğini belirtelim.