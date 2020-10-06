PUBG Mobile Payload 2.0 Yakında Geliyor!

Payload modu, milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG Mobile'a geri dönüyor. PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre oyun modu çok yakında geliyor. Peki, PUBG Mobile Payload 2.0 ne zaman geliyor? Popüler battle royale oyununa gelecek oyun modunda oyuncuları neler bekliyor? İşte PUBG Mobile'a gelecek oyun modu ile ilgili oyuncuların merak ettiği bütün ayrıntılar!

PUBG Mobile Payload 2.0 Ne Zaman Gelecek?

Payload modu ilk olarak Ekim 2019'da tanıtılmıştı ancak oyun modu içinde bulunduğumuz yılın başında çok fazla oynanmasına rağmen kaldırılmıştı. Duyurulan oyun modunun PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile'ın "New Era" güncellemesinin geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülmesinden bu yana oyuna getirilen ilk büyük güncelleme olması bekleniyor. Oyunun sevenleri, oyun modunu Twitter hesabından duyurduktan sonra heyecanla beklemeye başladı. PUBG Mobile Payload 2.0'ın ne zaman geleceği henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklara göre oyun modu 10 Ekim'de gelebilir.

Payload modu, ağır silahların yanı sıra helikoptere binme gibi normal oyun modunda bulunmayan özelliklerin bulunduğu, klasik battle royale moduna dayanan ancak içerisinde bulunan özellikler sayesinde normal oyun modundan ayrılan bir oyun modudur. Oyun modunda ayrıca M3E1-A, MGL, M79 ve RPG-7 gibi ağır silahlar yer alıyor ve Apex Legends'ta da olduğu gibi takım arkadaşını diriltme bulunuyor.

Payload 2.0, sızdırılan fragmana göre oyuncularla yeni silahlar, silahlı araçlar, insansız hava aracı gibi beklenen özelliklerle buluşuyor. Oyuna gelecek yeni modda ayrıca M202'ye benzer bir yeni roketatar ve yeni bir radar sisteminin olması da bekleniyor. Fragmandan görülebileceği üzere oyun modu araçların büyük bir kısmı roketatarlar, ağır makineli tüfekler ve dahası ile donatılmış bir şekilde geliyor.

Unlock fierce firepower in Payload 2.0! 💥



Coming soon! 👉 https://t.co/GvjOMZKm0P pic.twitter.com/NLggTiZYjA — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) October 6, 2020

PUBG Mobile Payload 2.0'dan beklenebileceklerin özetini aşağıdan görebilirsiniz.

• Taşınabilir Radar: Oyuncuların mini haritada araba, helikopter ve tekne dahil olmak üzere çeşitli araçları taramasına yardımcı olan bu özellik, oyuncular tarafından kısıtlama olmaksızın herhangi bir yerde kullanabilir.

• İHA (İnsansız Hava Aracı): Oyuncular, düşmanlarla savaşırken insansız hava aracı teknolojisini kullanarak büyük bir fırsat elde edebilir.

• Özel Kıyafet: Özel kıyafet alan oyuncular, saldırıların sonucunda oluşan hasarların büyük bir kısmının önler. Özel kıyafetli kişiler, kendilerine yapılan saldırılardan özel kıyafeti olmayan kişilere kıyasla çok daha az hasar alır.

• Yeni Silahlar: Oyuncuları bu oyun modunda AT4-A isimli füze ve dört namlulu roketatar M202 olmak üzere iki farklı yeni silah bekliyor.

• Donatılmış Araçlar: UAZ, Dacia, Buggy ve Pickup gibi arçaların yanı sıra makineli tüfekler, roketatarlar ve daha birçok silahın monte edildiği araçlara binebilir ve araçlara monte edilmiş silahları kullanabilir.