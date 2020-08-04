PUBG Mobile PC'de Oynama Nasıl Yapılır? Bilgisayardan PUBG Mobile Oynamak

Tencent Games, bilgisayardan PUBG Mobile oynamak için PUBG Mobile emülatörü geliştirdi. İşte PUBG Mobile emülatörü Tencent Gaming Buddy hakkında tüm detaylar ve " PUBG Mobile PC'de oynama nasıl yapılır? " sorusunun yanıtı.

PUBG Mobile PC'de Oynama

Klavye ve mouse kullanarak PUBG Mobile PC'de oynama için Tencent Gaming Buddy geliştirildi. Tencent Gaming Buddy isimli PUBG Mobile emülatörü başarılı tuş atamalarıyla oyunun normal Steam sürümünü aratmıyor.

Birçok Android emülatörü üzerinde oynanabilen PUBG Mobile'ın en büyük sıkıntısı oyun içerisindeki ani takılmalar ve düşük FPS sorunuydu. Üst seviye amiral gemilerinde bile ufak tefek takılmalar yaşanıyorken şirket tarafından geliştirilen ve Windows için yayınlanan Tencent Gaming Buddy isimli program pek çok kişinin derdine deva olacak gibi gözüküyor.

Tencent Gaming Buddy isimli PUBG Mobile emülatörü ile bilgisayardan PUBG Mobile oynama çok rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bilgisayardan PUBG Mobile oynayan kullanıcılar diğer bilgisayardan oynayan oyuncular ile eşleşiyor.

Klavye ve mouse ile oynayan kişinin dokunmatik ekrana göre daha fazla artısı bulunuyor. Bundan dolayı haksızlık olmaması için akıllı telefonlar üzerinden oyunu oynayan kişiler ile PC'den oynayan oyuncular eşleştirilmiyor.

Windows üzerinde klavye ve mouse ile oynayan bu kullanıcıların ayrı bir sunucuda olduğu belirtildi.

PUBG Mobile Emülatörü Tencent Gaming Buddy İndir

Hemen aşağıda yer alan Tencent Gaming Buddy indir butonuna basarak PUBG Mobile emülatörü bilgisayarınıza indirebilir ve PC'de PUBG Mobile oynamaya başlayabilirsiniz.