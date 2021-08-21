PUBG Mobile Şarkısı Hadise Tarafından Yorumlandı! (Video)
Hadise tarafından yorumlanan PUBG Mobile şarkısı çıktı. Ünlü şarkıcının söylediği Coş Dalgalan adlı şarkı, PUBG hayranları tarafından da yoğun beğeni topladı.
Poseidon X-Suit güncellemesine özel olrak tüm dünyada aynı anda yayımlanan PUBG Mobile şarkısı Tidal Wave, ünlü şarkıcı Hadise tarafından Türkçe olarak yorumlandı. PUBG oyuncuları tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan şarkıya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Hadise'nin PUBG Mobile Şarkısı Coş Dalgalan Nasıl Dinlenir?
Popüler müziğin en sevilen isimlerinden bir tanesi olan Hadise, battle royale türünün başarılı bir örneği PUBG Mobile'ın Poseidon X-Suit güncellemesine özel olarak dünya genelinde aynı anda çıkardığı yeni orijinal şarkısı Tidal Wave’i Türkçe olarak seslendirdi.
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PUBG Mobile Türkiye YouTube kanalı üzerinden yayımlanan "Coş Dalgalan" isimli şarkının Türkçe sözleri Alper Norman'a, aranjesi ise Ozan Bayraşa'ya ait. Müzikseverleri ve oyun tutkunlarını oldukça heyecanlandıran çalışmaya imza atan PUBG Mobile'ın Türkçe şarkısını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden dinleyebilirsiniz.
Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Şenyüz, yaptığı açıklamada, "PUBG Mobile için Türkiye en önem verdiğimiz pazarlardan biri. Oyuncu kitlemiz her geçen gün büyürken, içinden geçtiğimiz zorlu günlerde moralimizi yeniden yükseltecek farklı işlere imza atmaya gayret ediyoruz" dedi ve açıklamasına şu sözleri ile devam etti:
"Oyun sektörü olarak hep hayata eğlence katmayı amaçlıyoruz. Bugün de sevgili Hadise ile oyunumuza yeni eklenen Poseidon X-Suit için Türkiye’de ilk kez böyle bir iş birliği yapmaktan çok mutluyuz."
Hadise, “Dünyanın ve Türkiye’nin en çok oynanan mobil oyunu için böyle orijinal bir şarkıyı seslendirmek benim için oldukça heyecan verici bir durum. Dün itibarıyla yayına giren şarkımız şimdiden ses getirmeye başladı bile. Tüm oyun severlere ve oyun tutkunlarına güç verecek bu şarkıyla PUBG Mobile için Türkiye’de bir ilke de imza atıyoruz” sözlerine yer verdi.
Hadise Coş Dalgalan Şarkı Sözleri
Deniz delirdi
Kulağımda dalga dalga
Bir mesaj sesi
Dinledim derdini
Bir ses
Tik tak tik tak
Kalk kızım uyuyorsun
Tik tak tik tak
Günü kaçırıyorsun
Coş dalgalan
Korkmadan kavgadan
Bugün benim günüm
Güneş benim dünya benimle
Ay benim bugün ay benim bugün
Bugün benim günüm
Domine edicem zorla
Sürünerek bana tısla
Hızını mı kesiyor rüzgar
Sonuna getiriyor kapılar
Kapalılar
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