PUBG Mobile Sezon 10 Hangi Yeniliklerle Gelecek?

Geçtiğimiz günlerde sunduğu 0.15.0 güncellemesi ile ağır silah modunu kullanıcılara sunan PUBG Mobile, Royale Pass Sezon 10 için hazırlanıyor.

PUBG Mobile Sezon 10 Hangi Yenilikleri Sunacak?

Yapımcı Tencent tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki sezonun ana teması 'Wasteland'ın Öfkesi' olacak. Çöl temalı silahlar ve kıyafetlerle oyuncuların karşısına çıkacak olan şirket, M249 ve M416 gibi popüler silahları çöl temalı deriler ile donatacak.

Bununla birlikte oyuncular için yeni paraşüt tasarımları, yeni ifadeler ve tamamlayıcı avatar çerçeveleri sunulacak. Ayrıca oyuncular için önemli geliştirmeler, bölümlere özel silahlar ve önemli etkinlikler de oyuna eklenecek.

Güncel sezonun 9 Kasım tarihinde sona ereceğini düşünürsek, Sezon 10'un 10 Kasım tarihinde başlayacağını düşünebiliriz. İsim ve tarih uyumunun yakalanmaya çalışıldığını söylemek mümkün.

Ayrıca oyunların 600UC harcayarak Elite pasosu, 1800UC harcayarak Elite Plus pasosu alabileceğini söyleyelim.