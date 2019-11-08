PUBG Mobile Sezon 10 'Yabani Öfke'yi Duyurdu!

PUBG Mobile 0.15.5 içerik güncellemesi ile birlikte tamamen yenilenen Royale Pass sezonunu sunacak. Peki neler ekleniyor?

Sezon 10: Yabani Öfke

“Yabani Öfke” temalı güncelleme, Royale Pass 10. Sezon başlarken oyuncuları yeni silahlar, araçlar ve yeni görünümlerle tanıştırıyor. Ayrıca oyun içi eklenen ayarlamalar ve oyuncu ödülleri de, önemli yenilikler olarak öne çıkıyor. 0.15.5 güncellemesi ile birlikte gelecek yenilikler bunlarla sınırlı değil.

Oyuna eklenen yeni Harabeler isimli harita ile birlikte takımlı ölüm maçı moduna yeni bir soluk gelmiş oluyor. Bu modda oyuncular, harita üzerinde herhangi bir yerde canlanabildikleri için, daha yoğun çatışmalar yaşanıyor. Dahası, bu oyun moduyla birlikte oyunu oynama süresi daha kısaldığı için, oyuncular için kendilerini daha çok kaptıracakları bir oyun deneyimi yaşayacaklar.

Yeni güncelleme Vikendi haritasına özel yeni silah ve araçlar getiriyor. Yeni MP5K taşınabilir hafif makineli silah, 900 RPM’lik atış oranı ve düşük geri tepme yeteneklerine sahipken, yeni araç Zima ise karlı yüzeyde kolay kullanımı ve zor hasar alan yapısıyla yeni stratejiler üretmenizi sağlayacak.

PUBG MOBILE 0.15.5 içerik güncellemesi ile gelen diğer özellikler şunlar:

Platinum ve Crown Tier’lar için Sezon Sistemi’nde Tier Koruması Eklendi

Eklendi Güncellenmiş 8 günlük ödüller

Yenilenmiş Arcade Modu

Takım kurma kanal geliştirmeleri

Klan durumu detayı eklendi

Görevler için takım kurma önerileri

Ek oyun içi iyileştirmeler

Yeni güncelleme 8 Kasım tarihi itibarıyla Google Play Store ve App Store üzerinde yayınlanacak.