PUBG Mobile'a Spider-Man Geliyor!

PUBG Mobile'a Spider-Man'in geleceği açıklandı. Oyunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuru, battle royale oyuncularını önemli ölçüde heyecanlandırdı. Peki, Örümcek Adam'ın popüler mobil oyuna ne zaman geleceği belli oldu mu? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

PUBG Mobile'a Spider-Man Ne Zaman Eklenecek?

Battle royale türünün en başarılı örneği olan PUBG Mobile için çok önemli bir duyuru yapıldı. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, popüler battle royale oyununa Spider-Man'in geleceği açıklandı.

Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) isimli filmin vizyona girmesine sayılı günler kala iş birlikleri yapılmaya devam ediyor. Filmin tanıtımı için geçtiğimiz hafta Fortnite ile anlaşma gerçekleştirilmişti. Bu kez ise başarılı battle royale oyunu ile bir anlaşmaya imza atıldı.

Sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, Spider-Man'in eklenecek olması ile ilgili detay paylaşılmadı fakat büyük ihtimalle bazı kozmetik eşyalar satışa sunulacaktır. Örümcek Adam'ın popüler yapıma ne zaman geleceği belirtilmedi.

Spider-Man: No Way Home Çıkış Tarihi ve Oyuncuları

Dünya genelinde milyonlarca Marvel hayranı tarafından sabırsızlıkla beklenen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok isimli film, 17 Aralık tarihinde vizyona girecek. Filmin yalnızca sinemalarda yer alacağı belirtildi.

Zendaya (MJ)

Tom Holland (Peter Parker)

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Marisa Tomei (May Parker)

Jon Favreau (Happy Hogan)

J.K. Simmons (J. Jonah Jameson)

Angourie Rice (Betty Brant)

Jamie Foxx (Max Dillon)

Alfred Molina (Otto Octavius)

Benedict Wong (Wong)

Martin Starr (Mr. Harrington)

Tony Revolori (Flash Thompson)

Jacob Batalon (Ned Leeds)

J.B. Smoove (Mr. Dell)

Hannibal Buress

Glenn Keogh

Paula Newsome

Aksiyon, macera ve bilim kurgu ögelerine sahip olan Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde Peter Parker'ı Tom Holland, Doctor Strange'i Benedict Cumberbatch, Otto Octavius'u Alfred Molina, May Parker'ı ise Marisa Tomei canlandıracak.

Yönetmenliğini Jon Watts'ın üstlendiği yeni Spider-Man filminin senaristliğini Chris McKenna ve Erik Sommers yaptı. Filmin yapımcı kadrosunda Kevin Feige ve Amy Pascal bulunuyor.

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