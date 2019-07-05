PUBG Mobile, Türkiye’deki En Büyük Turnuvasını Düzenliyor

Ödül havuzunun 50 bin dolar olduğu Avrupa’daki ilk bölgesel PUBG Mobile turnuvası Oppo R.T.K. Series’in yerel finalleri tamamlandı. Türkiye’den dört takımın katılmaya hak kazandığı uluslararası finaller, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Fenomen battle royale oyunu PUBG’nin geliştiricisi Tencent Games ve StarLadder tarafından gerçekleştirilen Oppo R.T.K. Series’in yerel finalleri tamamlandı. Turnuva sonunda birinci sırayı Saphire alırken, onu sırasıyla Futbolist, SIMURGA ve Lucid Sublime Dreams izledi.

Türkiye’den dört takım 6 ve 7 Temmuz’da yapılacak uluslararası finallere katılmaya hak kazandı. Ödül havuzunun 50 bin dolar olduğu Oppo R.T.K. Series’in finali, Mall of Istanbul’da saat 14:00-19:00 arasında oyun severlere açık bir etkinlikte izlenebilecek.

Oppo R.T.K. Series’in finali, Türkiye’de bugüne kadar düzenlenmiş en büyük PUBG Mobile etkinliği olacak. Bu görkemli etkinlikte yerini alacak oyun severleri birbirinden sürpriz hediyeler bekliyor. Oyun tutkunları, cosplayer’lar ve oyun dünyasının ünlü yayıncılarıyla tanışma ve sohbet etme şansı yakalayacak.

Geçtiğimiz mayıs ayında 7. sezonuyla oyunculara merhaba diyen fenomen yapım, 100 milyon aktif kullanıcıyı geçmiş durumda.

PUBG Mobile oyununu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: