PUBG Mobile Türkiye’nin En Büyük Topluluk Turnuvasına Hazırlanıyor!

PUBG Mobile, 500.000 TL ödül havuzuna sahip Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvasına imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar!

PUBG Mobile Türkiye’nin En Büyük Topluluk Turnuvası

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile, Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvalarından birine imza atıyor. Profesyonel arenaya adım atmak isteyen oyuncuların yeteneklerini göstereceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası, büyük finalde pandemi sonrası gerçekleştirilen en büyük fiziksel espor etkinliğine de sahne olacak. 4. yıldönümünü yepyeni etkinlikler ile kutlayan PUBG Mobile, Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile Türkiye ve Azerbaycan’ın dört bir yanından oyunculara espor takımları tarafından keşfedilme fırsatı sunuyor.

Buradan yapılan başvurular için son gün 4 Nisan. Turnuvaya kayıt olan oyun severler, hayranı oldukları ünlü PUBG Mobile yayıncılarının liginde yer alarak büyük finalde 500.000 TL ödül havuzu için yarışacak. Turnuvanın ünlü PUBG Mobile oyuncuları arasında Barış G, Cemre & Nisa, Doch, Egoist Pati, Kozmik Karınca, Mezarcı, Tugay Gök ve Vural Üzül yer alıyor. Kayıt aşaması 4 Nisan’a kadar devam eden Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nda ön elemeler 6 - 21 Nisan, ön eleme finalleri ise 25 - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

6 - 8 Mayıs tarihleri arasındaki lig aşamasının ardından ise 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nda Büyük Final mücadelelerine imza atılacak. Buraya tıklayarak PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar Turnuvası’na kayıt olabilir ve turnuva kurallarına göz atabilirsiniz.

PUBG Mobile ücretsiz olarak App Store ve Google Play’den indirilebilir. PUBG Mobile, Tencent Games'in bir bölümü olan LightSpeed ​​& Quantum Studio tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir battle royale video oyunu. Orijinal PlayerUnknown's Battlegrounds'ın mobil oyun bağlantı noktası olarak karşımıza çıktı. Oyun, iOS ve Android için 19 Mart 2018'de piyasaya sürüldü. Hala her ay milyonlarca oyuncu tarafından oynanmakta.

Krafton, Tencent, Level Infinite, VNG Game Publishing ve HotCool Games dahil olmak üzere farklı bölgelerdeki birden fazla yayıncı tarafından yayınlandı. Aralık 2021'e kadar, PUBG Mobile bir milyardan fazla indirme biriktirirken 7,2 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve bu istatistik onu en yüksek hasılat yapan mobil oyunlardan biri haline getirdi. Peki siz gelen yeni etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz?

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