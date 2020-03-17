PUBG Mobile Turnuvalarına Coronavirüs Engeli

PUBG Corporation ve Tencent, Güney Asya'da düzenlenen PUBG Mobile Pro League turnuvasını coronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi bir mesele haline getirme kararı verdi. Açıklanan bilgilere göre Amerika ve Asya Ligleri yıl sonuna kadar ertelendi.

PUBG Corporation'ın yaptığı açıklamada PUBG Mobile'ın Pro League America ve World League etkinliklerine farklı bir yaklaşım getiriliyor. Bu turnuvaların yıl sonuna kadar ertelendiğini ifade eden PUBG Mobile Global Esports Direktörü James Yang, "Oyuncularımızın, personelimizin ve yüklenicilerin sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir." diyor.

Bu haber elbette şaşırtıcı değil. Daha önce EA ve Blizzard da COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için e-spor etkinliklerini iptal etmişti. Ayrıca turnuvalar dışındaki oyun etkinliklerinin de ertelendiğini veya iptal edildiğini söylemek gerekiyor.

Coronavirüsün dünya tarihinde bazı ilklere de yol açtığını söyleyelim. Örneğin E3 fuarı 1995'te başlamasından bu yana ilk kez iptal edildi. Konsol üreticileri ve yayıncılar etkinliklerin iptal edilmesiyle birlikte yeni ürünleri tanıtmak için çevrim içi videolara ve canlı yayın etkinliklerine başvuracak.