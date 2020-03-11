PUBG Mobile Turnuvası "Corona Virüsü Nedeniyle" Online Yapılacak

Türkiye’de de görülen Corona virüsü bir etkinliği daha etkiledi. Dünyanın en büyük mobil oyun turnuvalarından biri virüs nedeniyle format değiştirdi.

Dünya genelinde en çok oynanan mobil oyunlardan PUGB Mobile için geçtiğimiz ay turnuva duyurusu yapılmıştı. 5 milyon dolar ödül havuzlu turnuva, Güney Asya bölgesinde başlamıştı ve maçların canlı olarak YouTube ve Facebook üzerinden de takip edileceği söylenmişti. İlkbahar ve Sonbahar mevsimlerine ayrılan PUBG Mobile Pro League’in corona virüsü sebebiyle sadece online gerçekleştirileceği açıklandı.

Tencent ve PUBG Corporation, öngürülemeyen durumlar nedeniyle PUBG Mobile Pro League Güney Asya turnuvasını online etkinliğe çevirdi. Hayranlar oyuncuları bizzat göremese de PUBG Mobile’ın e-spor odaklı YouTube kanalı üzerinden online olarak izleyebilecek.

PUBG Mobile Pro League, yeni corona virüsünden (COVID-19) etkilenen ilk e-spor etkinliği değil. Blizzard, virüsün yayılma riskini azaltmak için Overwatch maçlarını iptal etmişti.