PUBG Mobile Yasağı Nedeniyle Bir Genç İntihar Etti!

Hindistan hükümeti geçtiğimiz günlerde PUBG Mobile, CamCard, Baidu, Cut Cut, VooV, Tencent Weiyun, Rise of Kingdoms ve daha birçok popüler oyun ve uygulamayı yasaklama kararı almıştı. Ülke genelinde en çok oynanan mobil oyunlardan bir tanesi olan PUBG Mobile yasağının ardından korkunç bir olay yaşandı. PUBG Mobile yasağı nedeni ile 21 yaşındaki bir genç intihar etti.

PUBG Mobile Yasağı Bir Gencin İntihar Etmesine Sebep Oldu

PUBG Mobile, mobil cihazlar üzerinden dünya genelinde en çok oynanan battle royale oyunları arasında yer alıyor. Dünya genelinde en yüksek indirme sayısına sahip olan mobil oyun, Hindistan'da da çok popüler. Hindistan hükümeti tarafından yasaklanma kararının alınmasının ardından oyuncular bu karara tepki göstermişti.

Hindistan hükümeti tarafından alınan yasaklama kararının ardından PUBG Mobile, Google Play Store ve App Store uygulama mağazaları üzerinden kaldırılmıştı. Bu sebepten ötürü Hindistan'daki oyuncular popüler battle royale oyununu artık oynayamıyor. Batı Bengal'de 21 yaşındaki bir genç battle royale oyununu oynayamadığı için intihar etti.

Beebom'daki habere göre 21 yaşındaki genç cuma sabahı kahvaltı yaptıktan sonra odasına girdi. İlerleyen saatlerde oğlunu öğle yemeğine çağırmak için odaya girmeye çalışan anne, odanın kapısının kilitli olduğunun farkına vardı. Gencin annesi odanın kapısını açamayınca komşularından yardım istedi. Komşuları odaya girdiğinde korkunç bir görüntü ile karşılaştı. Genç kendisini asarak intihar etmişti.

Gencin annesi tarafından yapılan açıklamada, oğlunun PUBG Mobile oynayamaması nedeni ile intihar ettiğini iddia etti. Maalesef bu, PUBG Mobile ile ilgili ilk ölüm vakası değil. Geçtiğimiz ay Hindistan'da 16 yaşındaki bir genç ise günlerce aralıksız PUBG Mobile oynaması nedeni ile uzun süre su ve yiyecek almadığı için ciddi ölçüde dehidrasyon yaşadı. Bunun sonucunda ise hayatını kaybetmişti.