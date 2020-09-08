PUBG Mobile'ın Yasaklanmasından Sonra İlk Açıklama Geldi

PUBG Mobile ve 100’ün üzerinde Çin uygulaması, kullanıcı verilerinin kötüye kullanılması iddiaları nedeniyle Hindistan hükümeti tarafından yasaklanmıştı. Yaklaşık bir hafta sonra PUBG Corporation konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Anlaşılan o ki, Tencent artık popüler battle royale oyununun Hindistan’daki yayıncısı olmayacak.

PUBG Mobile Yasaklandıktan Sonra İlk Açıklama

Güney Kore merkezli Bluehole Studio’nun yan kuruluşu PUBG Corporation, PUBG ve onun mobil muadillerini geliştiren stüdyo. Çinli Tencent, Bluehole’un yanı sıra PUBG Corporation’da hisse senedi almayı başardı ve daha sonra PUBG Mobile’ı hem Google Play hem de App Store’da yayınlayarak birden fazla ortaklığa ulaştı. Şimdi, PUBG Corporation, PUBG Mobile’ın franchising (isim hakkı kullanma) haklarını geri alıyor ve Hindistan’da yayıncı olarak hizmet vermeyi planlıyor.

Bu değişikliğin ne kadar süreceğini ve Hindistan hükümetinin onaylayıp onaylamayacağını göreceğiz. Şimdilik oyunu cihazlarında bulunduran tüm PUBG Mobile oyuncuları oyunu oynamaya ve tüm özelliklerinin keyfini çıkarmaya devam edebilecek. Tek sorun oyunun App Store ve Google Play Store’dan indirilememesi.

PUBG Mobile’ın yasaklanmasına ilişkin PUBG Corporation’ın yanıtını detaylı olarak sayfasından okuyabilirsiniz.