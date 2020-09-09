PUBG Mobile Yasaklandıktan Sonra Popüler Olan Mobil Oyunlar

Hindistan hükümeti, 2 Eylül’de PUBG Mobile dahil olmak üzere 118 Çin uygulamasının yasaklandığını duyurdu. Bu, 59 Çin uygulamasını etkileyen önceki yasağın devamı niteliğinde. Sensor Tower tarafından yayınlanan veriler, PUBG Mobile’ın yasaklanmasından bu yana indirme sayıları ve gelirlerinde artış gören uygulamaları ortaya çıkardı.

PUBG Mobile Yasaklandıktan Sonra Popüler Olan Oyunlar

Hindistan’da PUBG Mobile yasaklandıktan sonra hem iOS hem de Android platformu için en çok indirilen üç uygulama arasında Garena Free Fire, Ludo King ve Call of Duty bulunuyor. Veriler, 2 Eylül’den 5 Eylül’e kadar dört günlük bir dönemi kapsayan indirmeler için. Garena indirmeleri 2.1 milyon indirme, Ludo King 1.52 milyon indirmeye ulaştı. Call of Duty: Mobile bu dönemde 1.15 milyon indirme kaydetmiş olsa da son 30 günde 1.56 milyon kez indirildi ve Apple App Store’da da birinci sırada yer aldı.

Bilmeyenler için, Garena Free Fire, Singapur (Sea Ltd) merkezli bir şirket tarafından geliştirilen battle royale oyunu. Call of Duty, Tencent Tianmei Studios ve Activision Blizzard tarafından ortaklaşa geliştirilirken, Ludo King bir sanal tahta oyunu.

Gelir açısından, Call of Duty: Mobile dönem boyunca en çok hasılat yapan mobil oyun oldu ve onu Garena Free Fire izledi. En çok gelir elde eden ilk 5 mobil oyun arasında Gardenscapes, Candy Crush Saga ve Coin Master bulunuyor.