PUBG Mobile, Yeni Güncelleme ile Hilecilere Geçit Vermeyecek

Tencent’in satış rekoru kıran battle royale oyunu PUBG, mobilde de en çok indirilen oyunlar arasında. Yapılan duyuruyla rekabeti artırmak ve hilecileri engellemek için yeeni bir hile karşıtı önlem tanıtıldı. Bu güncelleme, mevcutta bulunan İzleme Modu’na yeni bir inceleme mekanizması ekliyor. Detaylar haberimizde.

PUBG Mobile Yeni İzleme Sistemi Nasıl Çalışıyor?

PUBG Mobile’daki izleme sisteminin canlı inceleme mekanizmasıyla güncellendiği duyuruldu. Artık oyun sunucusu, belirli bir oyuncunun oyun sahibinin görüşünde olup olmadığını gerçek zamanlı olarak tespit edebilecek, bu bilgiyi kullanarak izleyicilere oyuncunun yer bilgisini verip vermemeye karar verecek. Güncellenen yeni İzleme Sistemi ile birlikte oyunda iki önemli hile karşıtı iyileştirme sağlanması hedefleniyor: Mevcut İzleme Modu manipüle edilerek yapılan hileleri engelleme ve oyundaki şüpheli davranışları daha etkili şekildee tespit edip ortadan kaldırmak için İzleme Modu’nu geliştirme.

Güncellenen İzleme Sistemi, oyun sahibi, oyun sunucusu ve izleyici olmak üzere üç farklı rolden oluşuyor. Bu sistemden önce hileciler, İzleme Modu’nu iki cihazda kullanarak, oyun içerisindeki düşman oyuncuların yerlerini belirleyebiliyor, haksız avantaj sağlıyorlardı. Ancak şimdi yeni eklenen mekanizma ile bir oyuncu, oyun sahibinin görüşünde değilse yer bilgisi izleyicilerle paylaşılmıyor. Bu iyileştirme sadece izleyerek haksız hile yapma ihtimalini ortadan kaldırmıyor, aynı zamanda eklentilerin oyun verilerini değiştirmesini de engellemiş oluyor. Böylece güvenlik ve güvenilirlik güçlü şekilde sağlanmış oluyor. Buna ek olarak bu çözüm, maçları normal şekilde izleyen oyuncuların deneyimini de etkilemiyor.

Yeni tür hileleri tespit etmeye devam eden PUBG MOBILE, 10 yıllık yasaklama ile hilecilere karşı daha sıkı aksiyon alırken, daha adil ve gerçek anlamda rekabetçi bir oyun ortamı oluşturmak için oyunun güvenliğini geliştirmeye de devam ediyor.