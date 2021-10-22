PUBG New State Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

PUBG New State çıkış tarihi belli oldu ve oyunun çıkış fragmanı yayımlandı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen PUBG New State (PUBG Mobile 2) ne zaman çıkacak? Yeni PUBG oyununa dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İlk olarak 2018 yılında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren PUBG Mobile, kısa süre içinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Mobil platformda battle royale oyunu ile büyük bir başarının altına imza atan PUBG Corpartion, bu başarısını PUBG: New State ile devam ettirmek için kollarını sıvadı.

PUBG New State Çıkış Tarihi Duyuruldu

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen PUBG New State isimli mobil oyunun çıkış tarihi açıklandı. Yapılan açıklamaya göre yeni battle royale oyunu 11 Kasım tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Oynaması ücretsiz olarak çıkacak yapımda uygulama içi satın alım olacak. Google Play Store ve App STore üzerinden ön kayıt işlemi yapabilirsiniz. 29-30 Ekim tarihleri arasında teknik test düzenlenecek. Teknik test düzenlenecek ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Yeni PUBG oyununda motosikletin yavaş hızlandığı fakat nitroya basıldığı takdirde yüksek hıza sahip olduğu belirtildi. Troi haritasında bir tramvay da bulunacak. Araç kullanmak istemeyenler için biçilmiş bir kaftan olan tramvay, şehrin belirli noktaları arasında otomatik olarak hareket edecek.

Oyuncular oyun içerisinde paralar da toplayabilecek. Toplanan paralar ile "Drone Store" olarak isimlendirilen mğazada üzerinden mermi, bomba, benzin gibi ögeler satın alınabilecek. Oyuncuların satın aldığı ögeler, drone aracılığı ile getirilecek. Bu noktada oyuncuların oldukça dikkatli olması gerekiyor çünkü diğer oyuncular drone'daki ögeyi almak için mücadele edecektir.

Oyuna "Dyneema Vest" isimli yeni bir zırh eklenecek. Seviye 3 zırh, 5,56 mm, 9 mm ve 45 ACP mermilerine karşı ek koruma sağlayacak. Elbette zırhın bir de dezavantajı bulunuyor. Zırh, 7,62, .300 Magnum ve 12 kalibre mermilerine karşı daha az koruma sağlayacak. Böylece geliştirici ekip, bir denge oluşturmuş.

PUBG New State Videosu Yayımlandı

Yeni PUBG Mobile oyununa ait çıkış fragmanı yayımlandı. 2 dakika 15 saniye uzunluğundaki video, kısa süre içerisinde 180 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. Videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.