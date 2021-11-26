PUBG New State İndirme Sayısı ve Kazancı Belli Oldu
Sensor Tower tarafından paylaşılan bir rapor ile birlikte PUBG New State indirme sayısı ve kazancı gün yüzüne çıktı. Yeni PUBG oyunu büyük bir başarı elde etti.
PUBG New State indirme sayısı ve kazancı açıklandı. Yeni battle royale oyunu milyonlarca dolar tutarında kazanç elde etmeyi başardı. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapor ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
PUBG New State İndirme Sayısı ve Kazancı Duyuruldu
Krafton, bu ayın başlarında 200'den fazla ülkede PUBG: New State'i resmi olarak yayımladı. Battle royale türündeki yeni PUBG oyunu ile ilgili bir rapor paylaşıldı. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapor, oyunun indirme sayısı ve kazancına ilişkin önemli bilgiler veriyor.
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Yayımlanan rapora göre PUBG New Sate isimli yeni battle royale oyunu App Store ve Google Play Store'da ilk hafta 2,6 milyon dolar tutarında bir kazanç elde etti. En çok harcama yapan ülkeler sırası ile şu şekilde:
- Amerika Birleşik Devletleri
- Japonya
- Türkiye
Ücretsiz olarak sunulan mobil oyunun dünya genelinde toplamda 23 milyondan fazla indirildiği açıklandı. PUBG New State isimli yapımı en çok indiren ülkenin Hindistan olduğu belirtildi. Rapor, Hindistan'da oyunun 7 milyon kez indirildiğini gösterdi. Bu miktar, tüm indirme saysıının yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.
PUBG New State'i en çok indiren ülkeler listesinin ikinci sırasında Amerika Birleşik Devletleri yer alırken üçüncü sırada ise Güney Kore konumlandı.
Sahip olduğu kaliteli grafikler ile dikkat çeken yeni PUBG oyununda global aydınlatma teknolojisi yer alıyor. Grafiklerin yanı sıra oynanış tarafında da önemli ölçüde değişiklik yapıldı. Oyunda drone çağırma ve destek talebi gibi mekanikler yer alıyor.
Açık dünya temasına sahip olan PUBG New State'te yeni araçlar mevcut. Başarılı yapımda silah ekleme sistemi bulunuyor. Oyuncular bu sayede sahip olduğu silahları ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecek. 2051 yılında geçen yeni PUBG oyununda Vulkan desteği mevcut. Bu sayede gelişmiş performans ve optimizasyon sunuluyor.
PUBG New State Android Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Android 6.0 veya üzeri
- İşlemci: 64-bit (ABI arm64 ya da üstü)
- RAM: 2 GB veya üzeri
- İndirme boyutu: Cihaza göre değişir
- Open GL 3.1 veya üstü / Vulkan 1.1 ya da üzeri
PUBG New State iOS Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: iOS 13 veya üzeri
- İndirme boyutu: 1,5 GB
PUBG New State indirme sayısı ve kazancı hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunun elde ettiği başarı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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