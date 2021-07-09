iOS İçin PUBG: New State Ön Kayıt Tarihi Belli Oldu

iPhone ve iPad kullanıcılarının merakla beklediği PUBG: New State ön kayıt tarihi açıklandı. PUBG Mobile'ın arkasındaki ekibin geliştirdiği yeni oyun, Android'de daha şimdiden 20 milyondan fazla ön kayıt sayısına ulaştı. Yeni paylaşılan bilgilere göre yakın bir zamanda Android kullanıcılarından sonra da iPhone ve iPad kullanıcıları harekete geçebilir.

PUBG: New State Ön Kayıt Tarihi (iOS) Ne Zamanı Gösteriyor?

Android'de 20 milyondan fazla ön kayıt sayısına ulaşan oyun şimdi de iOS kullanıcılarına ön kayıt yaptırma fırsatı tanıyor. New State'in iOS ön kayıtları Ağustos 2021'de açılıyor.

PUBG Mobile geliştiricilerinin yeni oyunu ile ilgili oyuncuların beklentinin çok yüksek olduğunu hatırlatmak gerekiyor. iOS için ön kayıtlar başladıktan sonra harekete geçecek iPhone ve iPad kullanıcıları sayesinde yeni bir rekorun altına imza atılabilir.

Bu, yeni oyunun resmi çıkış tarihi olmasa da yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi beklenen yeni oyun için ileriye yönelik atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Krafton'dan son birkaç aydan beri New State ile ilgili birtakım paylaşımlar geliyor. Bu paylaşımlar arasında ise harita ile oyun içi kullanılabilecek özellikler yer alıyor.

Krafton görünüşe bakılacak olursa Call of Duty Mobile'ın daha modern ögeleri ile rekabet etmek istiyor ve bu nedenle PUBG Mobile'ı geliştirmek yerine yeni bir başlangıç yapıyor. Şimdiye kadar yeni oyunda yer alacak bir dizi özellik paylaşıldı. Oyuna ait son tanıtım videosu ise bugün erken saatlerde "PUBG: New State" kanalında yayımlanan video oldu.

Tanıtım videosunun açıklamasında içeriğinde New State'in çıkış tarihi yaklaşırken oyuna ait yeni araçlar, silah özelleştirmeleri ve benzeri unsurların yer aldığı belirtildi.

PUBG: New State Nasıl Oynanıyor?

Android Police, geçtiğimiz haftalarda kapalı alfa süreci başlayan PUBG: New State isimli oyunun 1 saatlik oynanış videosunu yayımladı. Oyuncularla paylaşılan video, oyunun grafikleri ve oynanış sistemine ilişkin bazı önemli bilgilere sahip olmayı mümkün hale getirdi.

Oyunun nasıl oynandığı da dahil olmak üzere oyunla ilgili merak edilebilecek tüm bilgileri aşağıdaki bağlantıda yer alan haberdeki video oynatıcısını kullanarak öğrenebilirsiniz.