PUBG: New State Soft Brick Sorunu ile Gündemde

PUBG Studios tarafından geliştirilen ve dün itibarıyla oyuncularla buluşan PUBG: New State, akıllı telefonlarda yol açtığı çeşitli sorunlarla gündeme geldi. Kullanıcıların bazıları oyunda takılmalar yaşadığını söylerken, bazıları soft brick gibi daha endişe verici problemler bildirdi.

PUBG: New State Soft Brick Sorunu Nedir?

Teknoloji dünyasında brick ya da bricking olarak adlandırılan sorun, temelde cihazınızın kullanılamayacak hale gelmesini temsil ediyor. Öte taraftan temel olarak iki farklı brick durumundan bahsetmek mümkün olacaktır: Bunlardan birisi soft brick iken, diğeri hard brick olarak bilinir.

Alright.#PUBGNEWSTATE has bricked my device already.

Those on Android 12, be a bit careful I'd say. — Mukul Sharma (@stufflistings) November 11, 2021

Soft Brick, cihazın sıfırlanması ya da kapatıp tekrar açılması ile çözülebilen bir sorundur ve genellikle ciddi sorunlara neden olmaz. Hard Brick ise donanım düzeyinde yaşanan bir sorundur ve çeşitli bileşenlerin değiştirilmesi gerekeceği için, sorun o kadar da kolay bir şekilde çözülemez.

PUBG: New State oyuncularının bir kısım, deneyimleri sırasında oyunun soft brick durumuna neden olduğunu bildirdi. Bu durumda kullanıcılar cihazın yazılımını sıfırlamak zorunda kaldı. Bu sorunla karşılaşmayanlar ise oyunun yükleme ekranında takılması sorunundan şikayetçi oldu.

PUBG: New State Gerçekten de Sorunlu mu?

Yeni oyundaki sorunların önemli bir kısmı Android 12 sürümünü kullanan cihazlarda baş gösteriyor. Her halükarda brick sorununun şu anda gerçekten de nadir olduğunu vurgulayarak; Android 9, Android 10 ve Android 11 sürümlerini kullanan cihazların daha stabil bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.

Peki siz PUBG: New State hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni oyunu denediniz mi ve deneyiminiz sırasında herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.