PUBG: New State Soft Brick Sorunu ile Gündemde

PUBG Studios tarafından geliştirilen ve dün itibarıyla oyuncularla buluşan PUBG: New State, akıllı telefonlarda yol açtığı çeşitli sorunlarla gündeme geldi. Kullanıcıların bazıları oyunda takılmalar yaşadığını söylerken, bazıları soft brick gibi daha endişe verici problemler bildirdi.

Teknoloji dünyasında brick ya da bricking olarak adlandırılan sorun, temelde cihazınızın kullanılamayacak hale gelmesini temsil ediyor. Öte taraftan temel olarak iki farklı brick durumundan bahsetmek mümkün olacaktır: Bunlardan birisi soft brick iken, diğeri hard brick olarak bilinir.

Alright.#PUBGNEWSTATE has bricked my device already.

Those on Android 12, be a bit careful I'd say.