PUBG New State Videosu Yayımlandı: Silah Özelleştirme, Araçlar ve Harita!

PUBG New State videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, yeni PUBG oyununundaki silah kişiselleştirme, araçlar ve harita hakkında bilgi edinmemize olanak sağlıyor. 4 dakika 21 saniye uzunluğundaki videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

PUBG New State Videosu Neler Sunuyor?

2018 yılında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren PUBG Mobile, kısa süre içinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Mobil platformda battle royale oyunu ile büyük bir başarının altına imza atan PUBG Corpartion, bu başarısını PUBG: New State ile devam ettirmek için kollarını sıvadı.

Geliştirilme sürecindeki mobil oyuna ilişkin yeni bir video yayımlandı. 4 dakika 21 saniye uzunluğundaki video, oyun hakkında daha fazla bilgiye sahip olmamızı mümkün hale getiriyor. Yeni oyunda araba kullanırken nitroya bastığınızda benzin daha hızlı bir şekilde tükenecek. Dolayısıyla New Statet ile birlikte sürekli nitroya basarak araba kullanmak tarihe karışacak.

Yayımlanan videoya göre yeni oyunda motosiklet yer alacak. Motosikletin yavaş hızlandığı fakat nitroya basıldığı takdirde yüksek hıza sahip olduğu belirtildi. Troi haritasında bir tramvay da bulunacak. Araç kullanmak istemeyenler için biçilmiş bir kaftan olan tramvay, şehrin belirli noktaları arasında otomatik olarak hareket edecek.

Oyuncular oyun içerisinde paralar da toplayabilecek. Toplanan paralar ile "Drone Store" olarak isimlendirilen mğazada üzerinden mermi, bomba, benzin gibi ögeler satın alınabilecek. Oyuncuların satın aldığı ögeler, drone aracılığı ile getirilecek. Bu noktada oyuncuların oldukça dikkatli olması gerekiyor çünkü diğer oyuncular drone'daki ögeyi almak için mücadele edecektir.

Oyuna "Dyneema Vest" isimli yeni bir zırh eklenecek. Seviye 3 zırh, 5,56 mm, 9 mm ve 45 ACP mermilerine karşı ek koruma sağlayacak. Elbette zırhın bir de dezavantajı bulunuyor. Zırh, 7,62, .300 Magnum ve 12 kalibre mermilerine karşı daha az koruma sağlayacak. Böylece geliştirici ekip, bir denge oluşturmuş.

Yeni PUBG oyununda silah kişiselleştirme seçenekleri de ön planda olacak. Oyundaki "Custom kit" aracı sayesinde silahların avantajları arttırılabilecek. Örneğin silahın menzilini arttırmak için namlusunu değiştirebileceksiniz.

PUBG Mobile 2 olarak da bilinen PUBG: New State ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni PUBG oyununa gerek var mıydı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.