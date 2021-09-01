PUBG New State Yeni Videosu Yayımlandı

PUBG New State yeni videosu paylaşıldı. 4 dakika 4 saniye uzunluğundaki sinematik video, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda oyuncunun merak içerisinde beklediği yeni PUBG oyununun sinematik videosuna dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

2018 yılında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren PUBG Mobile, kısa süre içinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Mobil platformda battle royale oyunu ile büyük bir başarının altına imza atan PUBG Corpartion, bu başarısını PUBG: New State ile devam ettirmek için kollarını sıvadı.

PUBG New State Yeni Videosu Neler Sunuyor?

PUBG New State resmi YouTube kanalı üzerinden "Troi'nin Düşüşü" isimli sinematik bir video yayımlandı. 30 yıl sonrasını konu alan Troi'nin Düşüşü, PUBG evrenindeki kurgusal bir şehir olan Troi'nin çöküşünden altı saat öncesinde geçiyor.

Yayımlanan video, altın maskeli grup ile bir başka grup arasındaki çatışmayı konu alıyor. Sinematik video sayesinde oyuncular harita hakkında daha fazla bilgi sahibi olma imkanı elde ediyor. Kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan video, 3 milyon 345 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı.

4 dakika 4 saniye uzunluğundaki sinematik videoya 2100'den fazla yorum yapıldı. 14 bin beğeni alan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

PUBG New State Android ve iOS'e Ne Zaman Çıkacak?

Yeni PUBG oyununun 2021 yılı içerisinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Oyunun App Store sayfasında tahmini çıkış tarihi olarak 8 Ekim 2021 bilgisi yer alıyor. Oynaması ücretsiz olarak çıkacak yapımda uygulama içi satın alım olacak.

Aktarılan bilgilere göre çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen battle royale türündeki mobil oyunun Google Play sayfasında 32 milyondan fazla ön kayıt yapıldı. Oyunun alfa testi 27-29 Ağustso 2021 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Alfa testine katılan oyuncular, Troi haritasında oynama şansı elde etti.

PUBG Mobile 2 olarak da bilinen PUBG: New State isimli mobil yapımın sinematik videosu hakkında ne düşünüyorsunuzKonu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.