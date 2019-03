PUBG'nin Arkasındaki İsim Gizemli Bir Proje Üzerinde Çalışıyor

Dünyanın en çok oynanılan oyunlarından bir tanesi olan PlayerUnknown’s Battlegrounds için bir devir kapandı. Oyuna ismini veren Brendan “PlayerUnkown” Greene, PUBG ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yaşanan ayrılıktan sonra kendi yoluna gideceğini söyleyen PlayerUnkown, ser verip sır vermediği bir yapım üzerine çalıştığını söyledi.

Battle Royale türünde geliştirdiği modlar ile adını duyuran, sonrasında Güney Kore merkezli oyun stüdyosu ile anlaşarak, PlayerUnknown’s Battleground projesine danışmanlık yapan Brendan Greene, PUBG ile ilgilenmeyi bıraktığını söyledi. PUBG Corp içerisinde özel bir ekip kurarak, bambaşka bir oyun üzerinde çalışmaya başladığını belirten Greene, yaşananları resmi Twitter hesabından paylaştığı görselle duyurdu.

Gönderiyi, “Ve şimdi bir şeyler tamamen farklı” yazısıyla paylaşan PlayerUnkown, Güney Kore’den Amsterdam’a taşınacağını ve burada PUBG Corp: PUBG Special Project olarak adlandırdığı yeni bir projenin üzerinde çalışacağını duyurdu. “Danışman kreatif direktör olarak PUBG üzerindeki görevin sürdüreceğim. Geliştirme sürecinin başına ise Taeseok Jang ve fantastik ekibi geçecek.” diyen Greene, “Son beş yılda yaptıklarımız müthişti ve devamının geleceğini umut ediyorum.” dedi.

PlayerUnknown’s Battleground - PUBG, çıktığı ilk günlerde Steam’i kasıp kavurmuş ve kırmadığı rekor kalmamıştı. PUBG’nin başarısının ardından birçok oyun geliştiricisi Battle Ground türüne yönelirken, PUBG’nin geliştirildiği oyun motorunun yapımcısı Epic Games’in Fortnite isimli Battle Ground oyunu PUBG’yi geçmeyi başarmıştı. Son günlerdeyse Apex Legends fırtınası, iki oyunu da tahtından edecek sevbiyeye gelmişti.

And now for something completely different... pic.twitter.com/f9qpkHMHu8