PUBG'nin Hataları 3 Ay İçerisinde Düzeltilecek

Son zamanların en çok oynanan oyunlarının başında gelen PlayerUnknown’s Battlegrounds - PUBG için beklenen açıklama yapıldı. Oyunun geliştiricisi PUBG Corp, Steam üzerinden yaptığı duyuruyla birlikte Fix PUBG seferberliği başlattığını ve PUBG’deki hataları üç ay içerisinde düzelteceğini söyledi.

PUBG’nin Steam Topluluk sayfası üzerinden açıklamada, “PUBG’nin hataları son zamanlarda daha fazla duymaya başladık. PUBG’yi geçen sene Erken Erişim oyunu olarak yayınlamamızdan bu yana oyun beklenmedik şekilde büyüdü ve sizin gibi çok tutkulu milyonlarca oyuncuya erişmeyi başardık. Ancak her zaman siz oyuncularımızın beklentilerini karşılayamadık. Basitçe söylemek gerekirse oyunda hala çözülememiş birçok hata bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

PUBG’de bulunan ve oyuncuların en çok şikayet ettikleri hataları düzeltmek için tam bir seferberlik başlattığını dile getiren yapımcı. Fix PUBG sitesi üzerinden yapacakları düzeltmeleri ve bunları yapacakları tarihleri de gün yüzüne çıkardı. İlk etapta client performansında ve sunucu performanslarında iyileştirmeler yaparak, “karakter hareket optimizasyonu, paraşüt hareket optimizasyonu, uçak optimizasyonu” yapacakların sözünü veren şirket, sunucular üzerinde yapacakları yeniliklerin ardından hedefine hilecileri koyacağını belirtti.

Hile korumasını arttırma, raporlama sistemini geliştirme ve farklı hile koruma yöntemleri bulma gibi hata düzeltmelerinin yapılmasının ardından maç bulma konusunu halledecekleri belirten PUBG Corp, son olarak da küçük hataları gidererek, daha oynanabilir bir oyun ortaya çıkaracaklarını ifade etti.