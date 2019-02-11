PUBG’nin Lisanslı Harley Quinn ve Joker Kostümleri PlayStation 4’e Geldi

Bluehole Studio, PlayerUnknown's Battlegrounds’ın lisanslı Harley Quinn ve Joker kostümlerini bu hafta PlayStation 4 platformuna ekledi.

DC Comics ile gerçekleştirilen iş birliği sonucunda Joker ve Harley Quinn’in kostümleri, PlayerUnknown's Battlegrounds’a eklendi. Geliştirici ekip, Joker için 2016 yılında vizyona giren Suicide Squad filminde Jared Leto’nun canlandırdığı Joker’i seçti. Bildiğiniz üzere Joker, beyaz perdede birçok kez yer almıştı. PUBG’nin ezeli rakibi olan Fortnite’a ise Avengers: Infinity War’da yer alan Thanos eklenmişti.

Joker ve Harley Quinn Kostümleri Sınırlı Süreliğine Satışa Sunuldu

Daha önce Joker ve Harley Quinn kostümleri, PC ve Xbox One platformları için sınırlı süreliğine satışa sunulmuştu. 7 Şubat tarihinde ise Joker ve Harley Quinn'in kostümleri, PlayStation 4 için sınırlı süreliğine satışa sunuldu.

Eğer joker ve Harley Quinn kostümlerini satın almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Zira PlayerUnknown's Battlegrounds’ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Harley Quinn ve Joker kostümleri, 6 Mart saat 11.00’a kadar devam edecek.

Harley Quinn ve Joker Kostümleri Yüksek Fiyatları ile Dikkat Çekiyor

Bluehole Studio, Harley Quinn kostümünü 24,99 dolardan, Joker kostümünü ise 19,99 dolardan satışa sundu. Geliştirici ekip, bu fiyatlar nedeniyle oyuncular tarafından oldukça eleştirildi.