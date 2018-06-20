PUBG'nin Steam Üzerindeki Fiyatına Büyük İndirim

Dün çapında 400 milyon oyuncuya ulaşmayı başaran ve yakaladığı başarıyla oyun tarihinde kendine önemli bir yer edinen Player Unknown’s Battlegrounds için müjdeli bir haber verildi. Yapılan PUBG indirim açıklamasıyla birlikte oyunun Steam üzerindeki fiyatının düştüğü söylendi.

21 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak Steam yaz indirimleri arifesinde gelen PUBG indirimi, uzun süredir oyunun fiyatının düşmesini bekleyen oyuncuları mutlu ederken, yapılan yüzde 33’lük indirimin sonrasında oyunun 69 lira olan fiyatının 46,23 Türk Lirası olarak güncellendiği belirtildi. 5 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini vurgulanan indirim sonrasında, PUBG’nin yine eski fiyatına geri döneceği dile getirildi.

Güney Koreli oyun stüdyosu Blue Hole tarafından geliştirilen PUBG, daha önce başka oyunlar için mod geliştiren PlayerUnkown takma isimli oyuncunun, kendi başına geliştirdiği, daha doğrusu geliştirilmesine yardım ettiği ilk oyun olmasıyla daha çıkmadan büyük bir ilgiyle beklenir olmuştu. Piyasaya sürülmesinden sonra yoğun bir ilgiyle karşılan yapım, 2017’nin en çok konuşulanları arasında yerini almış ve 400 milyon oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Yakın zaman önce mobil platformlar için ücretsiz olarak yayınlanan PUBG, oyuncu sayısını katlamayı başarırken, oyun dünyasında az görülür bir hikayenin altına imza atmıştı.