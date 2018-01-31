PUBG'nin Yapımcısı 712 Milyon Dolar Kazandı

Kimselerin durduramadığı Battle Royale oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds – PUBG için merak edilen soru cevap buldu. Üst üste kırdığı oyuncu sayısı rekorları ve milyonlarca kopyaya ulaşan satış adediyle PUBG’nin yapımcısının ne kadar para kazandığı, yapılan açıklamayla ortaya çıktı.

Erken erişim aşamasındayken piyasaya sürülmesinin üstünden sadece sekiz ay geçen PUBG, daha ilk günlerinde Steam üzerinde binlerce oyuncu tarafından oynanmaya başlanmıştı. Yaz aylarının sonunda kırdığı anlık oyuncu sayısı rekorlarıyla haberlere konu olmaya başlayan oyun, PC platformunun en çok oynanan oyunu olmayı başarmıştı.

SuperData isimli analiz şirketiyse yakın zaman önce yayınladığı bir raporla PUBG’nin geliştiricisi Blue Hole’un elde ettiği kazanca dair çeşitli detayları paylaştı. Bugüne kadar 30 milyondan fazla kopya sattığı bilinen oyunun, çıkışının ardından sadece sekiz ay geçmişken elde ettiği gelirin 712 milyon dolar olduğu yayınlanan raporda kendisine yer buldu.

Overwatch’un çıkışından sonra geçen ilk sekiz ayda 382 milyon dolar gelir elde ettiğini hatırlatan SuperData, Counter-Strike: Global Offensive’in yine aynı sürede 341 milyon dolar kazandığını söyledi. 2017 yılında PC oyuncuları için harcanan toplam paranın yüzde 12 gibi devasa bir kısmının PUBG’ye aktığını belirten şirket, 2017 yılında çıkan ve 85 milyon dolarla en büyük geliri elde eden ikinci oyun Divinity: Original Sins 2'nin ise PUBG'den oldukça geride olduğunu vurguladı.