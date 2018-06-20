PUBG'nin Yeni Haritası Küçücük Olacak

Dünyanın en popüler oyunlarından ve Battle Royale denince akla ilk gelen oyun olan PUBG, üçüncü haritasını alıyor. Sanhok adında olacak bu haritanın kullanıcılarla paylaşılacağı tarih belli olurken ayrıca yeni haritanın bir hayli küçük olması da dikkatlerden kaçmadı.

Erangel ve Miramar isimli diğer iki haritanın yaklaşık dörtte biri kadar olan yeni haritanın, daha önce test sunucularında yer aldığını belirtmek gerekiyor. Yani bu sunucular üzerinden kullanıcılara test ettirme şansı tanıyan yapımcı, Sanhok'un 4x4 km boyutlarında olduğunu dile getirdi. Bu anlamda aksiyon daha da kızışacak gibi gözüküyor.

Ayrıca yeni harita Sanhok'un bir diğer özelliği ise daha fazla silah barındıracak olması. Oyuna yeni gelen ve Sanhok'a özgü olan QBZ95'i (SCAR-L) bolca barındıracak olan yeni haritayla birlikte başka yenilikler de geliyor. Hızınıza bağlı yakınlaşan ve manuel olarak genişletilebilen mini harita bu yeniliklerden bir tanesi.

Sanhok Ne Zaman Geliyor?

İlk etapta yalnızca Windows'a özel olarak geleceği ifade edilen Sanhok'un 22 Haziran Cuma günü kullanıcılara sunulması planlanıyor. Oyuncular için yepyeni bir deneyim yaşatacağı dile getirilen Sanhok'un karışık ormanlar barındırdığını da belirtmek gerekiyor.

Ayrıca PUBG'nin geliştiricisi olan Brendan Greene yaptığı röportajda, Fortnite ile olan yarıştan bahsetti. Oyunun istikrarlı çalışmasının önemine vurgu yapan Greene şunları dile getirdi: " Kim bir numaraysa, bizim için önemli değil. Daha da önemli olan sahip olduğumuz oyunun istikrarlı olmasını ve e-sport için iyi bir temele sahip olmasını sağlamaktır"

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