PUBG'nin Yeni Maç Tekrarı Teknolojisi Çığır Açacak

Oyun dünyasında geçtiğimiz yıl en çok konuşulan oyunların başında gelen PlayerUnknown’s Battlegrounds – PUBG, geliştirdiği yeni maç tekrarı teknolojisiyle oyuncularını mest etmeyi başardı. 3D Replay adı verilen tekrar özelliğinin, oyun dünyasında çığır açabileceği yorumları dahi yapıldı.

Diğer oyunlarda bulunan maç kaydetme özelliğinin aksine, PUBG’nin 3D Replay özelliğinin bütün maçı video olarak kaydetmediği, onun yerine maça dair verileri depolayarak, onları görselleştirdiği belirtildi. Bu sayede kayıtların boyutunun çokça düştüğü söylenirken, oyuncuların oynadıkları maça dair verileri ayrıntılı olarak görebildikleri de kaydedildi. 3D Replay özelliği sayesinde PUBG oyuncularının, az önce çıktıkları mücadelede yaşananları yakından görebildikleri, haritanın istedikleri yerine yakınlaşabildikleri, isterlerse kendi karakterlerini isterlerse başka oyuncuları takip edebildikleri ve zamanı hızlandırıp yavaşlatabildikleri belirtildi.

Tüm bunların yanı sıra oyuncuların yaptıkları çok iyi vuruşları, çeşitli sinematik özelliklerle video haline getirebilecekleri de yapılan açıklamalarda kendine yer buldu. Görselliğe dayalı izlemelerin yanı sıra detaylı istatistiklerin yine 3D Replay özelliği sayesinde rahatça görülebileceği, detaylı veriler sayesinde oyunu profesyonel seviyede oynamak isteyen oyuncuların ellerinin güçleneceği ve daha iyi taktikler geliştirebilecekleri de altı çizilen yenilikler arasında anıldı.

PUBG’ye eklenen yeni özellikler Minkonet adında Güney Koreli bir yazılım şirketi tarafından geliştirildi. Yakın zaman önce Los Angeles’a ofis açarak müşteri sayısını arttırmayı amaçladığını açıklayan şirket, ilk müşterisi olan Blue Hole Studios ile birlikte geliştirdikleri 3D Replay teknolojisiyle veri işleme araçlarını ilk kez uygulamaya dökmüş oldu. Oyunculara maçları tekrar izleme konusunda sınırsız özellikler sunan Minkonet, birçok başka şirketten de teklifler aldıklarını doğrularken, geliştirdikleri PUBG moduna dair daha detaylı bilgileriyse hemen aşağıdaki videoda verdiler.