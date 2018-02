PUBG, Ocak Ayında 1 Milyon Hileciyi Banladı

CS: GO ve DOTA 2 oyunları sollayarak Steam'in lideri haline gelen PUBG'nin başı bir süredir hile ve hack araçlarını kullanan oyuncular ile dertteydi.

Oyunun Çin'de erişime açılmasının ardından bu ülkenin yüksek nüfusune bağlı olarak hileciler oyuna akın etmiş, diğer oyuncular Çin'e bölge kısıtlaması uygulanmasını talep etmişti. PUBG Corp. bölge kısıtlamasına sıcak bakmasa da yeni bir hile önleme aracı üzerinde çalıştığını açıklamış ve bu hile aracını test sunucularında denemeye başlamıştı. Firma buna ek olarak, Ocak ayı içinde 1 milyondan fazla hileciyi banladığını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda PUBG Corp. 100 bin civarında hileciyi banladğını açıklamıştı. Ocak ayında banlanan oyuncu sayısı firmanın yeni rekoru haline geldi.

We have banned over 1,044,000 PUBG cheaters in January alone, unfortunately things continue to escalate.