PUBG Oynaması Ücretsiz Oluyor

PUBG oynaması ücretsiz olma yolunda ilk adımı atıyor. Önemli bir sızıntıcıya göre Krafton ve PUBG Corp ekibi, PlayerUnknown's Battlegrounds'ı oynaması ücretsiz hale getirmek istiyor.

PlayerUnknown's Battlegrounds olarak bilinen PUBG'nin gelecekte ücretsiz oynanabileceği söyleniyor. Battle royale türünün ilk örneği olan oyun 2017'de piyasaya sürüldü ve o zamandan beri Fortnite ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlarla rekabetin artması, popülaritesinin azalmasına yol açtı.

Krafton ve PUBG Corp ekibi ise bu duruma karşı yeni bir hamle üzerinde çalışıyor. Twitter'daki yeni sızıntıya inanılırsa, oynaması ücretsiz bir modele geçmenin oyunun geleceği için iyi olabileceği düşünülüyor.

PUBG'deki bu potansiyel değişikliğin haberi, PlayerIGN'den geliyor. PlayerIGN'e göre, PUBG üzerinde çalışanlar oyunu oynaması ücretsiz hale getirmek istiyor, ancak bunun uygulanabilir olup olmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

İddiaya göre, oyuna fayda sağlayıp sağlamadığını görmek için sınırlı bir süreliğine PUBG Ağustos ayında ücretsiz olacak. PUBG üzerinde çalışan ekip, bu ücretsiz oynanabilir süre boyunca oyuncuların geri bildirimlerini ölçecek ve bunun sonsuza kadar devam edip etmeyeceğine karar verecek.

