PUBG Oyuncuları Çinli Hilecilerin Banlanması İçin Haykırıyorlar

Geçtiğimiz seneyi yüksek oyuncu sayısı ve parlak satış rakamlarıyla kapatan PUBG'nin başı bu aralar Çin kökenli hileciler ile dertte. PUBG oyuncuları, bu hilecilerin oyundan alınan keyfi mahvettiğini öne sürerek oyunun geliştiricisine karşı seslerini yükselttiler.

Oyuncularının tepkilerinin şiddeti kadar, bu tepkinin nasıl ortaya çıktığı da dikkat çekiyor. PUBG'nin geliştiricisi PUBG Corp. kısa bir süre önce oyun içi para birimi olan BP'nin dağıtımında yaşanan problemler için biz özür açıklaması yapmıştı. PUBG'nin final sürümünün geçtiğimiz ay yayınlanmasının ardından, oyunun erken erişiminde oyuncuların sahip oldukları BP doğru bir oranda oyunun final sürümüne aktarılmamıştı ve kayıplar yaşanmıştı. PUBG Corp.'da bu durumu düzelteceğini söyleyerek özür dilemişti. Fakat PUBG oyuncuları bu açıklamaya yorum yaparken tamamen farklı bir konu hakkında görüşlerini sertçe paylaştılar, bu konu da Çinli hileciler konusuydu.

Oldukça çok yorum alan özür paylaşımında neredeyse 400 sayfa yorum bulunmakta ve bu yorumlardan çoğu Çin'e bölge kısıtlanması uygulanmasını talep etmekte. Ayrıca ırkçı görüşler ve nefret söylemleri de yorumlar arasında yer buluyor.

Çin'in yoğun nüfusu ve buna bağlı olarak yüksek PUBG oyuncu sayısı nedeniyle bu ülkeden oyunu oynayan hilecilerin de sayısı doğal olarak artıyor. PUBG'nin yaratıcısı olan PlayerUnknown lakaplı Brandon Greene, daha önceden PUBG hilecilerinin büyük bölümünün Çin merkezli olduğunu ve ülkede hileciliğin biraz daha kabul edilebilir bir şey olduğunu söylemişti. Buna rağmen Brandon Greene, Çin'e bölge kısıtlanması uygulanmasının tarafı olmadığını da dile getiriyor. Greene'e göre hilecilerin çoğu Çin'den geliyor olsa da bütün Çinli oyuncular hileci değilmiş ve birkaç çürük yumurta nedeniyle büyün ülkeyi banlamak aşırı tepki göstermek olurmuş.

Xbox One çıkışının ardından 1 ay içinde 3 milyon kopya satan PUBG, erken erişim sürecinden itibaren 1.5 milyon hileciyi banladığını duyurmuştu. Bu sayı yüksek olsa da görünen o ki yeterli değil; oyuncular halen hileciler için çözüm istiyor. Eğer PUBG Corp. Çin'e karşı bölge kilidi uygulamayacaksa, hile tespit ve engelleme konusunda daha aktif olması gerekecek.