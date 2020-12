PUBG Paramo Haritası Kaldırılıyor!

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds’da yer alan bir harita daha video oyunundan kaldırılıyor. PUBG Paramo haritası, paylaşılan son bilgilere göre kısa bir süre sonra video oyunundan kaldırılıyor.

Battle royale oyununun 9. sezon dereceli modu yapılan duyuruya göre oyun sunucularının bakıma girmesiyle birlikte 16 Aralık’ta sona eriyor. Harita oyundan kaldırılmadan önce oynamak isteyen oyuncuların görünüşe bakılırsa yaklaşık olarak iki haftası bulunuyor. Harita hakkında daha önce bilgisi olmayanlar için harita şu şekilde:

• Dinamik harita konumları ile 3x3 km oynanabilir alan. Oyuncular her yeni maçta haritanın rastgele yerlerinde konumlandırılıyor. Maçı hiç ölmeden bitirmek için oyuncuların yıkılmaz bir strateji uygulaması gerekiyor. Değişiklere uyumluluk da oyunun başarı kriterlerinden bir tanesi olarak biliniyor.

• 64 Oyuncu kapasitesi.

• Sadece TPP & FPP squad.

• Kırmızı alan yok. Diğer haritalardan farklı olarak oyuncular oynanabilir alanın sınırından dışarı çıkabiliyor fakat oynanabilir alana kısa sürede dönmezse ölüyor.

• Mavi alan yavaşça küçülüyor fakat maçın ilk aşamalarında bile diğer haritalara göre daha fazla hasar veriyor.

• Motosiklet, Paramo’da bulunan tek araç ve bu motosikletler genellikle küçük köylerin yakınında bulunabiliyor.

• Paramo’da yer alan aktif yanardağlardan sızan lav akıntısı, oyuncular için benzersiz bir tehlike doğuruyor. Lava adım atan oyuncular kısa sürede ölüyor. Lavlar saniyede 10 hasar veriyor ve hasar her yarım saniyede bir işliyor. Lavın içinde motosiklet sürmek lastiklerin erimesine neden oluyor. Motosiklet zamanla işlevsiz hale geliyor ve oyuncu bu esnada hasar almaya devam ediyor.

• Oyuncular savaş alanına helikopterle atlıyor.

• Canlandırma kiti ile düşmüş bir takım üyesi sadece bir saniye içinde ayağa kaldırılabiliyor.

PUBG 10. Sezon, 16 Aralık’ta başlayacak bakımın hemen sonrasında başlayacak. 9. sezondaki ödüllerinizi alabileceksiniz. 10. sezonun neler getireceğine dair henüz ayrıntılar paylaşılmadı ancak bu ayrıntıların çok yakın bir zamanda yayımlanması bekleniyor.

Season 9 is coming to an end and so is the map 'Paramo. With only few more days to enjoy 'Paramo', now is your final chance to adventure around the highlands. pic.twitter.com/22jE8pnwN0