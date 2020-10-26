PUBG PlayStation 5 ve Xbox Series X Çıkış Tarihi Belli Oldu

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihi oyuncular tarafından uzun bir zamandan beri beklenen bir cevaptı. Oyunun resmi web sitesinde yayımlanan yazı ile beraber bu sorunun cevabı da açık bir şekilde verilmiş oldu.

PUBG PlayStation 5 ve Xbox Series X İçin Ne Zaman Çıkacak?

PlayerUnknown's Battlegrounds'ın resmi web sitesinde yapılan açıklamada "Son birkaç ay içinde en çok gördüğümüz soru, yeni nesil konsollarda PUBG ile ilgili planlarımızın ne olduğu. Bugün PlayerUnknown's Battlegrounds'ın Xbox Series X, Xbox Series S ve PlayStation 5'te ilk günden itibaren oynanabileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Web sitesinde yer verilen ifadelere göre oyunu halihazırda konsolda oynayan kişiler oyuna bu zamana kadar oynadığı hesapla girebilecek ve bu kişilere video oyununu yeni nesil konsollarda da oynaması için ayrıyeten ücret ödemesi gibi bir şart da koşulmayacak. Oyuncuların ayrı bir hesap açmasına gerek olmayacağından ötürü oyun konsollarında oynadığı hesaptaki bütün eşyalar yeni nesil oyun konsollarında da kullanılmaya devam edilebilecek.

PUBG PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihi bilgisinin ve kullanılacak hesap bilgilerinin yanı sıra verilen başka bir bilgi, çapraz platform desteği oldu. Çapraz platform desteği, oyunu Xbox One, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S ve PlayStation 5'teki oyuncuların tamamının aynı anda oyuna girebileceklerinin anlamına geliyor. Kısacası oyunu hangi oyun konsolunda hiçbir önemi olmayacak, bütün konsol oyuncuları ile oynayabileceksiniz.

Oyunun PlayStation 5 sürümü, PlayStation 4 Pro sürümünden yararlanacak. Bu, oyunun maksimum 60 FPS'te çalışmasına neden olacak. Oyunun PS5 sürümünün PS4 Pro sürümü ile saniyedeki kare sayısı açısından herhangi bir farkı olmayacak. Xbox Series X'te ise Xbox One X sürümünden faydalanılacak. Bu da oyunun maksimum 60 FPS'in üzerine çıkılmasının mümkün olmadığı anlamına geliyor. Paylaşılan bilgilere göre geliştiriciler yeni nesil konsollara getirilecek oyunda oyunculara saniyedeki kare hızını yükseltme seçeneği sunmak için çalışmalarını devam ettiriyor.