PUBG Sezon 11 ile Paramo Haritası Geri Dönüyor: İşte Detaylar!

Sevilen Battle Royale oyunu PUBG, oyuncuların büyük ilgi odağı olmaya devam eder iken yeni sezonlar ile gelen yeni içerikler ile zenginleşmeye devam ediyor. Yakın bir zaman önce yapılan duyuru ile PUBG Sezon 11 ile ilgili detaylar da paylaşıldı.

On birinci PUBG sezonu, 31 Mart 2021 tarihinde PC ve 8 Nisan 2021 tarihinde de konsollar için başlayacak. Geliştirici stüdyo tarafından verilen detaylara göre, ilk olarak dokuzuncu sezon ile oyunculara sunulan ama sonradan kaldırılan Paramo haritası geri dönüş yapacak. Ne var ki beraberinde yeni oynanış mekanikleri sunacak. Fazladan alan koruması, karşılaşmalar arasında önemli yer işaretlerinin değiştirilmesi, Gizli Oda ve Yardım Paketi Helikopteri için artan eşya belirleme oranları ve özel oyunlar oluşturabilmek gibi farklı yenilikler sunulacak. Bunların yanı sıra, yeni sezon ile haritada daha kolay dolaşabilecek ve favori oyun içi başarımlarınızı sergileyebileceksiniz.

PUBG Sezon 11 ile Neler Geliyor?

PUBG Corporation tarafından verilen tüm detaylara göre, yeni sezon ile iki ay süre boyunca devam edecek Dereceli Sezonlar olacak. Bu bağlamda oyuncuların kazanacağı ödüller ile ilgili yeniden bir düzenlemeler de yapılacak. Haritalar genelindeki silahların belirme oranlarının da eSpor modundaki ile eş seviye getirildiği söyleniyor.

On birinci sezonda güvenli bölgeye geçiş için yeni bir ulaşım aracı olan ve sadece Erangel, Miramar, Sanhok ve Vikendi haritalarında bulunan Fulton Balonu da ekleniyor. Şişirildikten sonraki bir dakika içerisinde en fazla dört kişinin binebileceği bir uçak gelecek olup, oyuncular savaş alanına atlamaya karar verene kadar Beyaz Alan’ın merkezine doğru taşınacaklar. Her ne kadar fazlaca dikkat çekici olsa da, duruma göre Mavi Alan’dan kaçmak, başka bir takımın ateşi altındaki araziyi geçmek veya takım arkadaşlarınızla güvenli bir yerde yağmalama yapmak isterseniz, bu aracı kullanabileceksiniz.

Yeni sezonda ayrıca Ustalık Madalyası sistemi için de bir güncellemeye gidilecek. Bu bağlamda, savaş alanındaki başarılarınız ile elde edebileceğiniz on yeni madalya olacak. Bu madalyalar normal ve Dereceli maçlarda kazanılabilecek olup, Arcade, Lab veya Özel maçlar genelinde yapacağınız hiçbir şey için madalya kazanamayacaksınız.

Son olarak, Ustalık Madalyası sisteminin güncellenmesiyle bağlantılı olarak yenilenen PUBG ID kapsamında madalyalarınız ile diğer oyunculara caka satabileceksiniz. Ne var ki en fazla iki madalya ekleyebiliyorsunuz. Bunu da Özelleştirme sekmesine giderek PUBG ID kişiselleştirmesi ile yapabiliyorsunuz. Hiç yoktan iyidir. Sizce de öyle değil mi?

PUBG Corporation tarafından yayınlanan 11.1 versiyonu güncellemeyle ilgili yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.