PUBG ve Dota 2'nin Final Tarihleri Belli Oldu

Dünyanın en popüler yapımlarından olan ve bir süre önce turnuvaları gerçekleştirilen Dota 2 ile PUBG'nin final tarihleri belli oldu. Tayland'ın başkenti Bangkok'da yapılacak finalin 15-17 Şubat tarihlerinde olacağı belirtildi.

Asya Pasifik bölgesinde düzenlenen ve dünyadaki pek çok oyuncunun yakın takibe aldığı Dota 2 ve PUBG turnuvalarının final tarihleri açıklandı. Yaklaşık 5 aylık mücadelenin sonunda 26 e-spor takımı finallerde yarışmaya hak kazanırken, turnuvanın Bangkok Ulusal Stadyumu Nimibutr Spor Salonu’nda yapılacağı dile getirildi.

Nimibutr Spor Salonu'nu Dota 2 ve PUBG figürleriyle süsleyerek turnuvayı daha da eğlenceli hale getirmek isteyen organizasyonun sponsoru ise Acer oldu. Final sonucunda ödül havuzundan 8 milyon Baht (250 bin dolar) verileceği ifade ediliyorken ayrıca Acer'dan da çeşitli ürünlerin hediye dağıtılacağı söylendi.

Acer Predator deneyimi kapsamında turnuva bölgesine gelen izleyicilere de gösterilerin yapılacağını belirten Acer, Dota 2 ve PUBG turnuvalarına büyük ilgi duyulacağını düşünüyor. Bugün ve haftasonu boyunca devam edecek turnuva finallerinin dünya genelinde büyük yankı uyandırması bekleniyor.